Los servicios de extinción de incendios intervienen por un fuego junto al HUBU

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Los servicios de extinción de incendios trabajan en el control de un incendio en el entorno del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y de una gasolinera junto a la avenida Islas Baleares.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía 25 llamadas entre las 19.28 y las 19.34 horas que alertaban de un incendio de vegetación una parcela situada junto a la avenida de las Islas Baleares, en las proximidades de la gasolinera de Moeve y cerca del HUBU.

El centro de emergencias avisaba a los Bomberos de Burgos, que acudía al lugar con una dotación, y la Policía Local, así como al centro provincial de mando de Medio Ambiente, que ha enviado también medios de extinción. El 1-1-2 informa de que no hay personas afectadas.