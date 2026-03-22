Los servicios de extinción de incendios intervienen por un fuego junto al HUBU
25 llamadas al 1-1-2 alertaban del incendio de vegetación cerca del centro hospitalario
Los servicios de extinción de incendios trabajan en el control de un incendio en el entorno del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y de una gasolinera junto a la avenida Islas Baleares.
El centro de emergencias del 1-1-2 recibía 25 llamadas entre las 19.28 y las 19.34 horas que alertaban de un incendio de vegetación una parcela situada junto a la avenida de las Islas Baleares, en las proximidades de la gasolinera de Moeve y cerca del HUBU.
El centro de emergencias avisaba a los Bomberos de Burgos, que acudía al lugar con una dotación, y la Policía Local, así como al centro provincial de mando de Medio Ambiente, que ha enviado también medios de extinción. El 1-1-2 informa de que no hay personas afectadas.