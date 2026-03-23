Así es Diego Casas, el ‘indio’ que muestra las bondades de Burgos en redes sociales

Descubrir a locales y foráneos la provincia burgalesa, sus leyendas, rutas, pueblos y rincones es el objetivo de Diego Casas. Este joven burgalés de 37 años, formado en Administración y Finanzas y en Gestión de Alojamientos Turísticos, divide sus días entre la recepción de un hotel y los apuntes de la oposición que prepara y su tiempo libre lo dedica a mostrar a través de su cuenta de Instagram @scogeid las bondades y curiosidades de su tierra.

«Siempre me ha gustado viajar», explica Casas, quien recuerda que su experiencia viviendo dos años en Londres para «aprender inglés» fue una experiencia que no solo le permitió aprender un nuevo idioma, sino que empezó a moldear al viajero que es hoy.

Casas con un caballo en una de sus rutas,D.C. Un proyecto digital Años antes, durante su infancia y adolescencia, recuerda que tuvo «la suerte de viajar cada año en familia», y ya de adulto «con amigos». Viajar solo le imponía respeto, pero afirma que ha aprendido a disfrutar de esa independencia. «Vas madurando y hay rincones que prefieres descubrir tú solo y hacer lo que a ti te apetezca».



Ese amor por descubrir nuevos lugares tanto «cerca como lejos de casa» se transformó en un proyecto digital más serio «hace tan solo dos años». El burgalés explica que empezó haciendo fotos de cada lugar que visitaba y compartiéndolas en redes sociales «sin ningún ánimo de nada más que mostrar la belleza de los lugares que visitaba».



Gracias al empuje de una amiga experta en marketing que le recomendó definir su identidad visual, Diego dedicó más tiempo y trabajo a su cuenta y ahora comparte con sus más de veinte mil seguidores «galerías y reels de rincones, rutas y leyendas especialmente de la provincia».



Asegura que el enfoque de sus redes es «sencillo» y «humilde». «No tengo los estudios para hablar de arte, pero conocer, descubrir y compartir curiosidades y leyendas de nuestra tierra es algo que me encanta y que engancha a todo el mundo», explica.

Diego en la cima de una de sus metas.D.C. Rincones y leyendas Así, en su cuenta de Instagram, se pueden descubrir los secretos de la Catedral de Burgos, la leyenda del Pozo Azul o la historia de la princesa Cristina de Noruega y su relación con la capilla de San Olav en Covarrubias, entre otras muchas curiosidades.



Diego es, además, un amante de la naturaleza. «Hasta los siete años me crié en una casa a los pies de la montaña en Reinosa», explica. Esa experiencia vital le hace ahora disfrutar de realizar diversas rutas que también comparte en sus redes sociales. «Algunos de los reels más vistos tienen que ver precisamente con este tipo de contenido. Hay muchos amantes del senderismo entre mis seguidores».



Un ruta por las cascadas de Altuzarra o las de Barrio Lucio o una hasta el nacimiento del río Arlanza son algunas de las propuesta que ha compartido en sus redes sociales y que han triunfado en visualizaciones. «A la gente le encanta descubrir rincones un poco menos conocidos de la provincia», apunta.



Cascada de la provincia de Burgos.D.C. Dilema El éxito en redes sociales también trae consigo un dilema ético que Diego no pasa por alto como es la masificación de espacios naturales y pueblos. Y es que existe una corriente que prefiere mantener estos rincones en el anonimato para evitar que el turismo desmedido altere su esencia o dañe el ecosistema.



El burgalés es plenamente consciente de ello, pero defiende que «compartir estos lugares ayuda a que muchos pueblos no mueran en el olvido y permite que personas que tal vez nunca van a poder acceder a ellos por sus circunstancias personales puedan disfrutarlos de otra manera». La clave, asegura, está en la responsabilidad individual. «Hay que ser consciente de que si se va a un sitio hay que respetarlo y cuidarlo», recalca, defendiendo un modelo de divulgación que «priorice la conservación sobre el simple postureo por likes o la foto bonita».



Instantánea de Diego en una cascada.D.C. Picos más altos Además de estas rutas, Diego también comparte en redes un reto personal . «Mi objetivo es acceder a los picos más altos de todas las provincias españolas». En 2023 coronó el punto más alto de la provincia de Barcelona y ya tiene en su historial los de Burgos, Logroño, Segovia, Madrid, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. «Es algo de lo que me siento muy orgulloso, sobre todo teniendo en cuenta que tengo vértigo», señala entre risas. En su hoja de ruta ya están marcados los próximos retos. «Regresaré a los Pirineos y en verano intentaré llegar a Torrecerredo, la montaña cumbre de los Picos de Europa y de toda Asturias».

Diego con el gigantón indio.D.C. Tradiciones burgalesas Pero si hay algo que define a Diego es su amor por la capital burgalesa y sus tradiciones y fiestas y divulgar sobre ellas en redes es algo de lo que disfruta especialmente. De hecho, forma parte activa de muchos de los festejos, ya que es él quien se «esconde» bajo las faldas del gigantón indio.



El joven burgalés ha seguido los pasos de su padre, quien bailó a la figura durante 45 años. Diego tomó el relevo oficialmente a los 30, pero recuerda que estuvo acompañando y aprendiendo de su padre «desde los 21».



La tarea de cargar con una estructura que pasa de los ochenta kilos no es trabajo fácil pero «la recompensa está en la mirada de los niños», señala Diego, quien asegura que «es un orgullo para un burgalés bailar a un gigantón».

