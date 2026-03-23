Dos heridos en accidentes en Aranda y Los Balbases

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico en Burgos. En el primero de ellos, el centro de emergencias recibe un aviso de un accidente de tráfico en Aranda de Duero, a las 08.24 horas, en la carretera CL-619, en el cruce con la carretera de La Aguilera, junto a la fábrica de Pascual.

Se informa de una colisión entre dos turismos, y se solicita asistencia en principio para una persona herida, una mujer de unos 40 años, que está consciente.

El 1-1-2 avisa a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.

Minutos después, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe otro aviso. Se trata de un accidente de tráfico en Los Balbases, a las 08.30 horas, en la carretera BU-P-4011, en el kilómetro 7. Se informa del vuelco de un camión que transporta paja. En el aviso se indica que está herido el conductor, que se encuentra consciente y parece que desorientado en la cabina de la que no puede salir. El 1-1-2 avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.