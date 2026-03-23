El laboratorio de Innovación Universidad-Empresa de la UBU analiza el uso de la IA en ciberseguridad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cerca de medio centenar de personas de treinta entidades, entre las que se encontraban empresas, fundaciones, empresas de inserción social y del sector militar, se dieron cita en el Laboratorio de Innovación Universidad-Empresa de la UBU convocados por el Observatorio de Gestión del Conocimiento (OGECÓN) en el marco del proyecto ‘Inteligencia Artificial para la securización de dispositivos IoT’, dirigido por la Universidad de Burgos con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El objetivo era mostrar en un seminario algunos de los principales riesgos de ciberseguridad a los que nos enfrentamos en nuestra vida diaria y la manera en que la Inteligencia Artificial puede contribuir a minimizarlos, con una exhibición de demostradores centrados especialmente en el ámbito industrial, agrícola y doméstico.

Este proyecto estratégico, liderado por Álvaro Herrero Cosío, investigador principal del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada (GICAP) y director del Departamento de Digitalización de la UBU, aborda un total de trece actuaciones entre las que se encuentran cuatro proyectos de investigación sobre cuestiones tan punteras como aprendizaje federado, computación de frontera, optimización cuántica y modelado epidemiológico de malware , así como acciones en el ámbito de la formación, tanto a estudiantes como a profesionales ya en activo en el sector, iniciativas de ciencia abierta y ciencia ciudadana y transferencia del conocimiento.

“El factor humano es habitualmente el principal problema de los ataques”, asegura Herrero. “Atacan a la vulnerabilidad de los humanos para acceder a la vulnerabilidad del dispositivo, con campañas de phishing, de suplantación de identidad o de contraseñas por defecto”, explica, lo que ilustra con un ejemplo cuanto menos inquietante: la contraseña del sistema de seguridad de las cámaras del Museo del Louvre era ‘louvre’. Herrero reconoce que existe una gran desprotección, especialmente en el hogar, pero que también se están detectando graves vulnerabilidades en otros que se suponen punteros y mucho más protegidos como el sector militar. De hecho, Clara Cotillas, investigadora en ciberinteligencia del GICAP, afirma que, pese a que en muchas ocasiones se ve como algo que no afecta a la vida diaria, está mucho más presente en nuestras vidas de lo que creemos. “A día de hoy la ciberseguridad es completamente transversal porque afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Desde nuestro hogar con las aspiradoras inteligentes, el altavoz inteligente o la smart TV, hasta la industria 4.0 o el transporte incluso” apunta, al tiempo que recuerda que cuanta mayor concienciación haya sobre el tipo de ataques que se pueden dar y la potencialidad de todos los usuarios de convertirse en víctimas, más se reducen los riesgos.

A través de este proyecto, la Universidad de Burgos investiga la aplicación de la IA en todas las fases de la ciberseguridad: desde la prevención y la detección, en la que, por ejemplo, la automatización de ataques es fundamental para probar el mayor número de escenarios posibles, a la neutralización y el análisis y recuperación posterior.

Durante la sesión celebrada el jueves 12 de marzo se revisaron los principales riesgos de ciberataques a diferentes dispositivos digitales, apoyándose en casos reales que han ocurrido en entornos empresariales para entender su impacto operativo y reputacional. Se mostró cómo la IA se está utilizando para reforzar la seguridad de estos ecosistemas y se visitaron diferentes demostradores en los que los participantes pudieron experimentar en primera persona distintas aplicaciones de ciberseguridad en el sector industrial, agrícola y doméstico con dispositivos IoT y comunicaciones reales. Los demostradores incorporaron además un innovador componente de Realidad Virtual, convirtiéndose así en un medio novedoso y privilegiado para concienciar y formar en estos ámbitos.

Cabe destacar que estos demostradores se encuentran a disposición de las empresas y entidades que deseen visitarlos.