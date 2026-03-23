Cinco identificados por una estafa bancaria en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han identificado a los presuntos autores que estarían detrás de la estafa sufrida el pasado mes de diciembre de 2025 por una vecina de la localidad. Los delincuentes enviaron un mensaje de texto al teléfono móvil de la víctima “que en apariencia procedía de su entidad bancaria”, en el que le alertaban de una transferencia no autorizada desde su cuenta. Dicho mensaje incluía el enlace a una página web también idéntica a la del banco, necesitando para su acceso claves y datos de la tarjeta bancaria.

Una vez que la víctima introdujo sus datos, recibió una llamada telefónica de un individuo que se presentó como responsable del departamento antifraude de la entidad, el cual mediante un discurso convincente y detallado, le dio nuevas instrucciones para que facilitara “códigos de seguridad” que iba recibiendo por SMS.

Durante la conversación, la víctima comenzó a desconfiar de su interlocutor provocando que éste colgara el teléfono. Fue entonces cuando ella contactó con el número oficial del banco, y pudo gestionar el bloqueo inmediato de su cuenta y tarjetas asociadas, si bien ya se habían realizado transferencias a tres cuentas distintas por un importe cercano a los 30.000 euros.

El Grupo de Investigación de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Miranda, tras recibir y analizar la denuncia, ha llevado a cabo todas las gestiones precisas, y un análisis exhaustivo de la documentación que incluye el rastreo de las cuentas bancarias sospechosas. En este sentido, descubrieron que los fondos fueron transferidos con inmediatez hacia cuentas ubicadas en el extranjero.

La investigación ha permitido identificar a cuatro personas con domicilio en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia en calidad de mulas informáticas, y que habían sido reclutadas a través de plataformas de mensajería directa como WhatsApp o Telegram, a cambio de la promesa de una compensación económica por facilitar información de carácter personal para la apertura de cuentas. Asimismo, un quinto individuo ha sido identificado como presunto captador y coordinador de la red.