Esto es lo que debes hacer para protegerte del phishing y la suplantación bancaria

La Policía recuerda que nunca se faciliten datos de cuentas, de tarjetas o claves bancarias por teléfono.POLICÍA NACIONAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los intentos de estafas a través de los teléfonos móviles están cada vez más presentes. Por ello, es muy importante estar atento para evitar que los delincuentes te pillen con la guardia baja. La Policía da una serie de consejos para evitar ser víctima de un delito de este tipo.

1.Desconfía de SMS con enlaces. Tu banco nunca te enviará un enlace pidiéndote claves ni datos de tarjeta. Accede siempre a la web oficial tecleando la dirección directamente en el navegador.

2.Verifica la identidad del llamante. Si recibes una llamada de quien dice ser tu banco, cuelga y llama tú directamente al número oficial que figura en tu tarjeta o en la web oficial de la entidad.

3.Nunca facilites códigos SMS a nadie. Los códigos de verificación que recibes por mensaje son secretos. Ningún empleado de banco legítimo te los pedirá jamás por teléfono.

4.Actúa con rapidez si sospechas. Llama de inmediato a tu banco para bloquear la cuenta y la tarjeta. Cada minuto cuenta para limitar el perjuicio económico.

5.Denuncia siempre. Aunque no recuperes el dinero de inmediato, la denuncia ante la Policía Nacional es fundamental para la investigación y puede evitar nuevas víctimas. Puedes hacerlo presencialmente en comisaría o en línea a través del portal de la Policía Nacional.

6.Rechaza ofertas de dinero fácil. Aceptar que dinero de desconocidos pase por tu cuenta a cambio de una comisión puede convertirte en mula informática y exponerte a consecuencias penales graves, incluso si no eras consciente de estar participando en una red criminal.