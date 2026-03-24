Cerca de 5.000 escolares conocen en Bruselas el proyecto de la UBU AdMEXture

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 150 investigadores de más de 30 nacionalidades participaron en la feria ‘Science is wonderful!’, celebrada en Bruselas la pasada semana para acercar la ciencia a centros escolares de toda la Unión Europea. La presencia burgalesa estuvo liderada por la investigadora Cristina Valdiosera, beneficiaria de una beca Marie Curie y que actualmente lidera el proyecto ERC Advanced Grant AdMEXture, y que estuvo acompañada por Ana Delia Rodríguez y Álex Mas, otros dos investigadores de la UBU que trabajan en el proyecto.

El proyecto AdMEXture se centra en el estudio de los restos óseos de individuos que vivieron durante la época colonial en México, aplicando técnicas bioarqueológicas que permiten reconstruir osteobiografías (biografías basadas en el estudio de los huesos) y así conocer el origen genético, enfermedades, dietas, de esas personas que vivieron en un momento de mezcla cultural y biológica sin precedentes. Para que los escolares fueran capaces de entender parte del proceso de investigación el equipo desarrolló el taller "Hilos de ADN: desenredando historias ocultas", que permitió que los alumnos se convirtieran en arqueogenetistas por un día. Utilizando réplicas aumentadas de piezas dentales, los asistentes debían extraer "hilos de ADN" de su interior que les conducían a los ancestros de la persona estudiada. El taller permitía visualizar cómo esos "hilos" se mezclan y se entrelazan para configurar la identidad biológica y social de una persona, ayudando a los jóvenes a entender que todos somos el resultado de una historia de mezclas.

Encuentro con autoridades

La feria también ofreció la oportunidad de encontrarse y conversar con autoridades europeas en temas de ciencia. Cristina Valdiosera fue una de las 5 personas que pudieron reunirse con Ekaterina Zaharieva, la Comisaria Europea de Startups, Investigación e Innovación y hablar de sus perspectivas sobre las necesidades de la ciencia en Europa en el momento.

Valdiosera intervino además en una sesión técnica de presentación de programas del ERC y las MSCA, aportando su testimonio directo como receptora de una ayuda del Consejo Europeo de Investigación para fomentar la captación de fondos de excelencia entre los jóvenes investigadores presentes en la feria.

Science is wonderful!

La feria ‘Science is wonderful!’ es una iniciativa de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) de la Unión Europea, el programa de referencia para la formación de doctorado y postdoctorado que permite a jóvenes investigadores de excelencia, tanto de la UE como del resto del mundo, desarrollar sus proyectos. En esta ocasión se presentaron 37 proyectos financiados por las MSCA y cinco por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) ante unos 5.000 alumnos de Bélgica y de otros países en un entorno políglota -en inglés, francés y neerlandés y también con algunos centros en español-, así como 13 espectáculos científicos que abarcaron todas las disciplinas académicas, reflejando, como indican desde la organización “el carácter internacional y colaborativo de la ciencia, demostrando que la búsqueda del conocimiento no entiende de fronteras geográficas”.

Science is Wonderful! sirve así de puente entre la investigación y los centros escolares de toda la Unión Europea. Su objetivo es poner en valor el impacto de la ciencia financiada por la UE, ofreciendo a estudiantes de primaria y secundaria la oportunidad de interactuar con investigadores e innovadores de primer nivel. Así, pueden conocer su trabajo en formatos amenos y resolver sus dudas sobre la carrera científica.

Las MSCA también impulsan, entre otros muchos actos, la Noche Europea de los Investigadores, un popular evento de divulgación que se celebra anualmente en varios países europeos, y el Researchers at Schools, que fomenta la interacción directa entre investigadores, docentes y alumnos.