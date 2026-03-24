El mal estado de la vía principal del polígono de Villalonquéjar obliga a cancelar la carrera 'Memorial Jesús Echevarrieta'

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El mal estado de la calle López Bravo, la vía principal que atraviesa el polígono de Villalonquéjar, ha obligado a la cancelación de la carrera popular 'Memorial Jesús Echevarrieta'. La Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV Burgos) informaba a través de un comunicado que se han visto obligados a adoptar esta decisión debido al "estado deficiente de los viales de la calle López Bravo".

La asociación señalaba que "la seguridad de los participantes es más importante ya que se ha llegado a la conclusión de que el recorrido no está en condiciones para nada favorables". Por eso, la junta directiva de la asociación de empresario del polígono de Villalonquéjar decidió suspender la prueba "ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los corredores y participantes, una prioridad que ha pesado por encima de cualquier otro criterio".

La carrera, celebrada durante más de una década, se había consolidado como "un evento emblemático para el polígono, destacando por su carácter solidario y su capacidad de reunir a empresas, trabajadores, familias y entidades colaboradoras".

Desde la AEPV "agradecemos el apoyo constante" de todos los patrocinadores, voluntarios y participantes, y "confiamos en poder retomar la prueba en futuras ediciones, una vez que las condiciones de la vía permitan garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada". Al mismo tiempo, desde la asociación se trabaja "en posibles actividades que puedan celebrarse mientras tanto y que contribuyan a mantener el espíritu solidario y de encuentro que ha caracterizado siempre a esta carrera".