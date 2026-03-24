El nuevo plan municipal frente a las adicciones supera los 6.000 beneficiarios

Carlos Niño, en el centro, con los representantes de las entidades que desarrollan el plan municipal que trabaja por prevenir y combatir las adicciones.ECB

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo plan municipal de prevención de adicciones y otras conductas de riesgo alcanzaba en su primer año en vigor a más de 6.000 personas en Burgos. Lograba tal impacto a través de programas de prevención, tratamiento y acompañamiento desarrollados por entidades sociales que colaboran en este ámbito con el Ayuntamiento y destinan a tal fin las cuantías económicas de los convenios suscritos con la administración local.

Esta cifra es la suma aproximada de los datos desglosados ayer por representantes de Proyecto Hombre, Cruz Roja, Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), ACLAD y la Fundación Juan Soñador durante la presentación de la memoria de actividad vinculada al mencionado plan municipal, que el concejal de Sanidad, Carlos Niño, consideró «una herramienta estratégica clave» para la salud pública de la ciudad

El edil recordó que Burgos mantiene un compromiso con la prevención de estos problemas desde hace casi tres décadas. Aunque la ciudad contó con un plan de drogodependencias desde 1997, posteriormente revisado en 2010, el documento actual, aprobado en febrero de 2025 y con una vigencia de cinco años, supone, según aclaró, el primero que aborda de forma integral tanto las adicciones a sustancias como otras conductas de riesgo. Este plan incorpora además una evaluación intermedia para analizar su eficacia.

La técnico municipal responsable del área en cuestión, Sonia Delgado concretó que el nuevo documento parte de tres realidades principales: el carácter cambiante de las adicciones, la situación detectada en Burgos a partir de estudios y encuestas sobre consumo, especialmente entre jóvenes, y la propia naturaleza de la etapa evolutiva de la adolescencia, «un periodo de mayor vulnerabilidad debido al desarrollo aún incompleto del cerebro y a factores como la presión del grupo o la búsqueda de nuevas experiencias». En este contexto, señaló que el plan actual «amplía el enfoque tradicional de las drogodependencias para incluir también las adicciones sin sustancia», como el uso problemático de pantallas, el juego online o los vapeadores, y apuesta por reforzar la prevención y la coordinación institucional mediante la creación de una comisión técnica municipal interáreas.

Por su parte, el coordinador y psicólogo de la asociación Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), Julián Mateo, explicó que la entidad llevaba a cabo en 2025 intervenciones preventivas dirigidas a jóvenes que sumaron a 685 participantes.

Mateo destacó además la actividad del centro de día para pacientes en tratamiento por alcoholismo y sus familiares, que atendió a 480 personas durante 2025. En este punto, se detuvo en el perfil de los usuarios, en concreto en la edad, pues apenas un 15% son menores de 30 años. Al hilo, lamentó que si bien la edad de inicio de consumo de alcohol son los 14 años, los adictos no suelen pedir ayuda hasta los 27 años, de media, lo que implica que «llegan con un deterioro importante». De ahí la relevancia de la prevención.

Ana Núñez, en representación de ACLAD (Atención Integral a Colectivos en Riesgo), detalló las actuaciones desarrolladas en Burgos en el marco del convenio municipal. En el ámbito de la atención directa, la entidad atendió a 178 personas usuarias y 17 familiares a través de su servicio de orientación. Explicó además que el Servicio de Orientación y Ayuda en Materia de Adicciones (SOAD), ubicado en los juzgados, intervino con 141 personas y 29 familiares en procesos vinculados a situaciones judiciales relacionadas con el consumo. En el ámbito preventivo, el programa Epsilon, centrado en la intervención en zonas de ocio juvenil, permitió atender a 652 jóvenes de entre 12 y 20 años, mientras que los talleres organizados en chamizos o locales juveniles alcanzaron a 97 participantes.

Desde Cruz Roja, Berta Vega, del Centro de Atención a Drogodependencias, indicó que durante el último año recibieron atención 530 personas en tratamiento activo. De ellas, 350 fueron nuevas incorporaciones, mientras que 180 continuaron procesos iniciados previamente.

En el ámbito preventivo, la representante de la Fundación Juan Soñador, Imelda Navarro, explicó que los programas desarrollados con apoyo del Ayuntamiento se centran principalmente en menores, adolescentes y jóvenes, además de sus familias.

Navarro expuso que, a través de iniciativas socioeducativas, programas de inserción laboral y recursos de acompañamiento a jóvenes que abandonan el sistema de protección, la entidad atendió durante el último año a 163 niños, adolescentes y jóvenes, así como a 71 familias en intervenciones que se desarrollan de forma continuada a lo largo del año.

Por último, la directora de Proyecto Hombre Burgos, Marta González Gutiérrez, presentó el balance de las iniciativas desarrolladas por la organización al amparo del convenio municipal, que copan más de la mitad de los beneficiarios, pues alcanzaron a 3.104 personas, lo que, precisó, supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior.

Hasta 392 personas adultas participaron en sus programas de tratamiento, mientras que 441 adolescentes fueron atendidos a través del programa Proyecto Joven. La responsable de Proyecto Hombre en Burgos celebró como «la buena noticia del año» que hayan aumentado de manera notable las familias que reciben asesoramiento en el marco del programa Ariadna, centrado en la prevención de adicciones vinculadas al uso de tecnologías, con el que llegaban a 950 personas. Por su parte, Faro, orientado a la prevención universal exclusivamente, sumó a 1.321 participantes.

El concejal de Sanidad aprovechó para recordar que los acuerdos de colaboración con estas entidades cuentan con una financiación municipal de 307.500 euros, a los que se suman 67.572 euros aportados por la Junta de Castilla y León. El montante total se distribuye de manera desigual. Así, mientras ACLAD recibe 27.400 euros, ARBU ingresa 45.000 euros y Proyecto Hombre, que registra el mayor número de usuarios, hasta 163.000 euros. Cruz Roja percibe 40.300 euros y la Fundación Juan Soñador, 32.800 euros.