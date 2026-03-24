Ibercaja financia con 75.000€ dos programas en Burgos para personas con ELA y parálisis cerebral

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Ibercaja ha destinado 75.000 euros a financiar dos proyectos sociales en Burgos gracias a la aportación del Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario y del Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario. En colaboración con Fundación Círculo, la entidad financiera ha canalizado este apoyo económico hacia dos iniciativas sociales gestionadas por la Asociación de ELA de Castilla y León y por Fundación Apace Burgos.

Cada uno de los proyectos contará con una dotación de 37.500 euros dentro de la iniciativa 'Tu dinero con corazón', con la que Ibercaja destina parte de la comisión de gestión de estos productos a programas con impacto social. La actuación permitirá reforzar en la provincia de Burgos dos líneas de trabajo centradas en la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas y con discapacidad.

Uno de los programas beneficiarios es 'ELA en Marcha', promovido por la Asociación de ELA de Castilla y León. El proyecto busca dar respuesta a algunas de las principales dificultades con las que conviven las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica, sobre todo en el medio rural. Para ello plantea un sistema de transporte adaptado articulado mediante acuerdos con entidades locales, sin necesidad de disponer de una flota propia, y un servicio de ayuda a domicilio que combina gratuidad y copago con el objetivo de favorecer su continuidad.

La iniciativa incorpora además el programa de respiro familiar 'Lola Villanueva', orientado a facilitar descanso a los cuidadores mediante estancias temporales en centros especializados. En total, el proyecto llegará a 22 personas con ELA, 13 de ellas residentes en zonas rurales, con la intención de mejorar su acceso a servicios, reducir el aislamiento y contribuir a su calidad de vida.

Dos proyectos sociales de Burgos reciben 75.000 euros gracias a Ibercaja y Fundación Círculo.ECB

La segunda ayuda se dirigirá a Fundación Apace Burgos, que desarrollará el proyecto 'Senior 2.0', enfocado en personas con parálisis cerebral que presentan signos de envejecimiento prematuro. El programa se apoya en una intervención interdisciplinar que integra fisioterapia, logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional, junto a otras acciones vinculadas al bienestar emocional, la participación social y el acompañamiento a familias y cuidadores.

Esta actuación permitirá atender a 25 usuarios del Centro de Día de Apace Burgos. El objetivo es retrasar el deterioro funcional asociado al envejecimiento, reducir el dolor y favorecer una mayor autonomía personal en un colectivo que precisa apoyos especializados y estables.

Ibercaja enmarca estas ayudas en su apuesta por la inversión socialmente responsable y en su objetivo de canalizar ahorro hacia iniciativas con retorno social y medioambiental. Desde la puesta en marcha de 'Tu dinero con corazón' en 2020, el fondo y el plan de pensiones sostenibles y solidarios han respaldado más de 152 iniciativas con una dotación global de 5,587 millones de euros. Además, esta línea de inversión reúne ya cerca de 1.000 millones de euros de patrimonio y supera los 43.500 partícipes.