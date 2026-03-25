Descubre la ruta que organiza Burgos en torno a este postre típico de Semana Santa

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La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos y la Junta de Semana Santa se han unido para introducir este año en la ecuación perfecta formada por tradición, fe y patrimonio cultural el vector de la gastronomía. Por esta razón, once establecimientos de la ciudad integran, del 27 de marzo al 5 de abril, la I Ruta de la Torrija Salada.

La Semana Santa burgalesa moviliza cada año a miles de personas. Según las estimaciones de la Junta de Semana Santa, entre cofrades, miembros de bandas y participantes en las distintas hermandades, la celebración reúne en torno a 2.500 o 3.000 personas que contribuyen a mantener viva una tradición profundamente arraigada en la vida de la ciudad.

Además, son fechas en las que se espera un aumento de turistas atraídos por la oferta patrimonial y gastronómica de la ciudad, lo que podría mitigar los registros turísticos del mes de febrero, con un descenso de las pernoctaciones del 3.7% y del 9,2% en el número de viajeros, con respecto al año 2025, según datos del INE.

Estos son los 11 establecimientos que participan:

1 ASADOR SAN LORENZO

2 BINILO

3 CONSENTIDOS

4 EL BOSQUE ENCANTADO

5 EL PESQUERO

6 HOTEL ABBA BURGOS

7 LA BOVEDA

8 MARICASTAÑA

9 NORTE GASTROBAR

10 SABORES PERUANOS

11 EL SOPORTAL