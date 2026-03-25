Descubre la ruta que organiza Burgos en torno a este postre típico de Semana Santa
La Federación de Hostelería de Burgos y la Junta de Semana Santa organizan la I Ruta de la Torrija Salada por 11 establecimientos
La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos y la Junta de Semana Santa se han unido para introducir este año en la ecuación perfecta formada por tradición, fe y patrimonio cultural el vector de la gastronomía. Por esta razón, once establecimientos de la ciudad integran, del 27 de marzo al 5 de abril, la I Ruta de la Torrija Salada.
La Semana Santa burgalesa moviliza cada año a miles de personas. Según las estimaciones de la Junta de Semana Santa, entre cofrades, miembros de bandas y participantes en las distintas hermandades, la celebración reúne en torno a 2.500 o 3.000 personas que contribuyen a mantener viva una tradición profundamente arraigada en la vida de la ciudad.
Además, son fechas en las que se espera un aumento de turistas atraídos por la oferta patrimonial y gastronómica de la ciudad, lo que podría mitigar los registros turísticos del mes de febrero, con un descenso de las pernoctaciones del 3.7% y del 9,2% en el número de viajeros, con respecto al año 2025, según datos del INE.
Estos son los 11 establecimientos que participan:
1 ASADOR SAN LORENZO
2 BINILO
3 CONSENTIDOS
4 EL BOSQUE ENCANTADO
5 EL PESQUERO
6 HOTEL ABBA BURGOS
7 LA BOVEDA
8 MARICASTAÑA
9 NORTE GASTROBAR
10 SABORES PERUANOS
11 EL SOPORTAL