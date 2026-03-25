Mario Pérez Talamillo asume la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos

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La Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) ha renovado sus cargos. Mario Pérez Talamillo asume la presidencia y toma el relevo de Lucía Echevarrieta al frente de la agrupación. El 24 de marzo, AJE celebró su Asamblea General, en la que se respaldó la candidatura encabezada por Mario Pérez Talamillo para liderar su nueva junta directiva.

Una nueva junta directiva que estará integrada por Daniel Mata (vicepresidente), Alejandro Mínguez (vicepresidente económico) y Patricia Gutiérrez (secretaria general).

Con el fin de abarcar todos los desafíos de la asociación, el equipo se completa con los vocales Carlos Alonso (responsable rural), Leyre Sanz (responsable de innovación y estrategia) y Elsa García-Tuñón (responsable de Comunicación y eventos).

"Asumimos esta etapa con la responsabilidad de afrontar los retos que están por venir. Nuestro objetivo se centrará en ampliar la base asociativa, fomentar nuevas alianzas estratégicas y sentar las bases para un futuro relevo generacional en la directiva", destacó el nuevo presidente.