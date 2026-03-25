Atropello en la zona sur de Burgos con una anciana herida.

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Nuevo atropello en Burgos, esta vez en la zona sur. Una mujer de unos 80 años resultó herida este miércoles tras ser arrollada por un turismo a la altura del número 70 de la calle Madrid, junto al parque Europa.

El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en torno a las 15:55 horas. En base a ello, se movilizó de inmediato a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, amén de trasladar la incidencia al Cuerpo Nacional de Policía.

Ya en el lugar, los servicios sanitarios atendían a la mujer, quien sufrió una caída debido al atropello.