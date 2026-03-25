Atropello en la zona sur de Burgos con una anciana herida
La mujer se encontraba en la calle Madrid, junto al parque Europa
Nuevo atropello en Burgos, esta vez en la zona sur. Una mujer de unos 80 años resultó herida este miércoles tras ser arrollada por un turismo a la altura del número 70 de la calle Madrid, junto al parque Europa.
El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en torno a las 15:55 horas. En base a ello, se movilizó de inmediato a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, amén de trasladar la incidencia al Cuerpo Nacional de Policía.
Ya en el lugar, los servicios sanitarios atendían a la mujer, quien sufrió una caída debido al atropello.