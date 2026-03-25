El jefe del Mando de Personal destaca que la Guardia Civil goza de "una salud excelente"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El teniente general jefe del Mando de Personal (MAPER) de la Guardia Civil, Eduardo Isidro Martínez Viqueira, aseguró hoy en Burgos que “el estado de salud” del Cuerpo “siempre ha sido bueno”, pero precisó que “en estos momentos, es excelente”. “Al final, los guardias civiles estamos siempre haciendo nuestro trabajo con independencia de, al final, cuál sea la estructura en la que nos movamos; lo hemos visto ahora a lo largo del siglo XIX, luego también en el siglo XX y en el siglo XXI”, manifestó en declaraciones a los periodistas durante la celebración de la I Jornada de Historia y Cultura de la Guardia Civil titulada ‘La Guardia Civil en el siglo XIX, de la Fundación al Desastre del 98’.

En este sentido, el teniente general jefe del MAPER de la Benemérita indicó que en la actualidad, la Guardia Civil goza de “un momento en el que tenemos un gran reconocimiento por la población y por las instituciones” y, por tanto, subrayó que “lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante y seguir haciendo nuestro trabajo”. “Creo que es un momento para nosotros absolutamente bueno”, apostilló.

Por otro lado, se refirió a los cambios que se han experimentado desde el siglo XIX al XXI “no solo en el ámbito de la configuración del Estado, sino también en los movimientos de la población”, dijo. Así, expuso que “a mediados del siglo XIX, el 80 por ciento de la población vivía en el ámbito rural y donde estaban las grandes propiedades que había que proteger y, por tanto, era donde más se demandaba la seguridad que podía proporcionar la Guardia Civil”.

Sin embargo, relató que el Cuerpo “ha cambiado mucho y, al mismo tiempo, poco, según cómo lo interpretemos”. “No hemos cambiado nuestro sistema de valores que entonces teníamos y que nos dio nuestro fundador y con los que hemos vivido siempre y tampoco nuestro sentido del deber y del carácter sagrado que tiene el ciudadano en cuanto a protección”, declaró.

También, añadió, “de cuál es nuestra principal labor, nuestro principal deber y, sobre todo, esa labor preventiva”. “Con independencia de que, si ponemos, por ejemplo, en la provincia de Burgos, el campo a lo mejor ahora haya menos población que antes, pero para nosotros sigue siendo exactamente igual que entonces y la prevención para nosotros sigue siendo fundamental y la sensación de seguridad del ciudadano para nosotros también sigue teniendo una importancia enorme”, sentenció.

Medio rural y parte periurbana

Por su parte, el teniente general director del Centro Universitario de la Guardia Civil, Félix Blázquez González, añadió un concepto que consideró que “no está totalmente asentado en la sociedad” y quiso poner de manifiesto que la Benemérita tiene “la enorme responsabilidad” de “estar en el medio rural”, pero resaltó que “en la parte periurbana es extraordinariamente importante”.

“Nos hacemos cargo de la España que se llama vaciada o derecho demográfico pero también tenemos el 50 por ciento de la población española. Desde la pandemia hasta ahora ha habido un movimiento poblacional de las ciudades al campo, a la parte periurbana, por llamarlo de alguna forma, extraordinario”, relató.

Así, expuso que en la actualidad, se tienen compañías con 350.000 habitantes que es responsabilidad del Guardia Civil. “Tenemos que cambiar el concepto de que el Guardia Civil es responsable del derecho demográfico de España, pero es responsable de una población cada vez más importante en nuestro ámbito de actuación”, agregó.

Asimismo, el teniente general director del Centro Universitario de la Guardia Civil añadió que las competencias “exclusivas” en materia de seguridad son “impresionantes”, y a ello se añade, apuntó, “la evolución que ha habido cualitativamente en materia de política judicial, con 11.000 componentes de la Guardia Civil, que está desplegada en todo el territorio internacional y que no está sujeto a una determinada delimitación competencial”. “Son jueces magistrados y Ministerio Fiscal quienes determinan la actuación de la Guardia Civil y cada vez ha sido y es más importante la actuación de la Guardia Civil en cualquier parte del ámbito territorial, sea de marcación de uno u otro cuerpo policial”, explicó.

Historia y cultura

El Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO) junto con el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) llevó a cabo la I Jornada de Historia y Cultura de la Guardia Civil bajo el título ‘La Guardia Civil en el siglo XIX, de la Fundación al Desastre del 98’ en el auditorio de la Fundación Círculo de Burgos, entidad colaboradora.

El evento pretende recapacitar sobre el alcance y la importancia de la Guardia Civil en el siglo XIX, la repercusión en el ámbito de la seguridad en las vías de comunicación y en todos los núcleos urbanos como único cuerpo policial vigente en la época y, a la vez, como elemento vertebrador de una nación convulsa por la inseguridad ciudadana fruto del bandolerismo. Un recorrido por los precedentes de lo que hoy se conoce como seguridad pública, “necesarios para entender su creación como cuerpo especial de seguridad repartido por todo el territorio español y los de ultramar”.

A las 9 horas comenzó la jornada con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Fundación Círculo Burgos, Emilio de Domingo. La inauguración oficial y presentación del programa correspondió al teniente general director del Centro Universitario de la Guardia Civil, Félix Blázquez González.

El ciclo de conferencias, de 45 minutos de duración cada una, comenzó a las 9,15 horas, con la ponencia del coronel de la Guardia Civil, Jesús Narciso Núñez Calvo, bajo el título ‘La seguridad pública en España hasta la Fundación de la Guardia Civil’. Le siguió, y con ello terminó esta primera parte del teniente general jefe del Mando de Personal (MAPER) del Cuerpo, Eduardo Isidro Martínez Viqueira, con ‘La fundación de la Guardia Civil y su consolidación hasta la Primera República’.

Al retomar la sesión, el coronel del Cuerpo, Félix González Román, jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), disertó bajo el enunciado ‘De la Primera República al Desastre del 98’. A las 12,20 horas -con aproximadamente una hora de duración- comenzó la mesa coloquio, moderada por el profesor universitario y académico de la Institución Fernán González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Miguel Ángel Moreno Gallo.

En ella intervinieron la catedrática Beatriz de las Heras Herrero de la Universidad Carlos III de Madrid, el profesor Bernardo Riego Amézaga del Instituto de Cultura y Tecnología de esta misma Universidad y, el brigada de la Guardia Civil, Carlos Alfonso Chamorro Rodríguez del Centro de Fotografía Histórica del Cuerpo. Para finalizar, el presidente de la Fundación Círculo Burgos, Emilio de Domingo, se dirigió a los presentes y, a continuación, el teniente general Eduardo Isidro Martínez Viqueira, clausuró oficialmente la jornada, que tiene vocación de continuidad el próximo año y que “Burgos tiene muchas posibilidades”, avanzó.