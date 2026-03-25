Dos personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Burgos

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Dos personas resultaron afectadas hoy por inhalación de humo tras el incendio que tuvo lugar en una vivienda de un bloque de la calle Cardenal Segura, en la capital burgalesa, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La Sala de Operaciones recibió un aviso a las 17.28 horas que alertaba de un incendio en la citada calle, e informaban de la presencia de llamas y humo. El 1-1-2 dio aviso entonces a los Bomberos de Burgos, Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias Sacyl que enviaron recursos al lugar.