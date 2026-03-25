Los Gigantillos y Gigantones de Burgos ya tienen lugar permanente para 'dormir'

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El antiguo convento de Las Bernardas, de propiedad municipal, acogerá la exposición permanente de los Gigantillos y Gigantones de la ciudad, según informó este miércoles el Ayuntamiento de Burgos.

Según explicaron, el traslado de estos emblemáticos personajes, vinculados a las principales celebraciones y festividades locales, permitirá acondicionar el espacio que hasta ahora ocupaban en el Teatro Principal como nueva Oficina de Turismo, dotando a ésta de un lugar más céntrico y accesible para los visitantes.

La exposición permanente de los gigantones y gigantillos abrirá sus puertas en la parte trasera de la Sala Salvador Vega del antiguo convento de Las Bernardas. Esta sala, con escenario y un aforo de 337 localidades, posee una zona independiente actualmente en desuso debido a su mala audición y mal estado del mobiliario.

La Gerencia Municipal de Cultura, tras barajar diferentes emplazamientos, consideró que esta parte de la sala es la más adecuada para la exhibición de los personajes al permitirse una correcta musealización y buena gestión de los accesos. Se trata de un espacio amplio, con altura suficiente para los gigantones (miden entre 3,76 y 4 metros de altura) y entrada independiente, lo que garantiza que la muestra no entre en conflicto con la actividad ordinaria del edificio.