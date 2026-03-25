Vanessa Almeida defiende que Castilla y León es una Comunidad que puede “sacar pecho” en materia de detección del autismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La deportista con autismo Vanessa Almeida defendió hoy en Burgos que Castilla y León es una Comunidad Autónoma que puede “sacar pecho” en materia de detección del autismo. Lo hizo durante la charla-coloquio ‘8.000 sin barreras’ que se celebró este miércoles en la Fundación Círculo, dentro de los actos de celebración del Día Mundial del Autismo, donde la alpinista compartió su experiencia personal y qué supuso para ella ser diagnosticada en la edad adulta.

“Me lo detectaron a los 40 años, y cuando te lo dicen es un proceso complejo, muy doloroso. Tienes que mirar tu vida pasada y te tienes que perdonar”, explicó Almeida, que recordó el momento exacto en el que le notificaron su diagnóstico. “El autismo es una palabra muy grande. Me cayó como una losa”, recordó, aunque explicó que también tuvo muy claro desde el principio que debía hacer público este diagnóstico.

En declaraciones a la Agencia Ical, minutos antes de comenzar el acto, la alpinista destacó la importancia de la detección temprana, poniendo en valor el trabajo que se realiza desde Autismo Burgos con su programa bbMiradas. “Estamos en la cuna de la detección precoz”, valoró, e hizo alusión a esta provincia. Trasladó así su apoyo total a este programa de detección precoz, una herramienta que considera “vital” y que está “funcionando” muy bien.

“Tiene un índice de filtro muy bueno, casi un 91 por ciento, y es algo que se tiene que implantar en toda España”, apostilló. La deportista lanzó así una petición a los profesionales, para que “rasquen un poco”, sigan formándose y evalúen en profundidad a la gente, a fin de evitar que otros niños sufran lo mismo que ella.

Almeida indicó así que, según las estadísticas, “hay medio millón de personas que no saben que tienen autismo en España”, y es importante que aquellos que se encuentran en primera línea, como los médicos o educadores, se fijen más para detectar posibles casos. “A mí el sistema me falló”, lamentó, a la vez que compartió con los asistentes que la suya ha sido una vida llena de deporte, pero también “de mucha lucha”. “Al final eso no es una vida vivida, sino sobrevivida”, explicó,

Asimismo, destacó que lo que le ha hecho llegar a esa excelencia a nivel deportivo ha sido su propio autismo. “Cuando me apasiona algo, todo es maravilloso, y dedico miles y miles de horas”, aunque en este punto quiso lanzar un mensaje muy importante a todos los asistentes: “No hay que romantizar el autismo”.

“Detrás de mi historia solo hay sufrimiento, detrás del éxito había una guerra silenciosa de una persona que estaba sufriendo un montón y a la que solo el diagnóstico le dio un sentido”, añadió.

8.000 sin barreras

Durante la charla, la deportista explicó su proyecto ‘8.000 sin barreras’, que reconoció que nació de su amor por la montaña, pero también “de la ira”. “La ira lleva a la acción y a mí me llevó a esto, para que nadie tuviese que pasar por lo mismo que yo”. Explicó así que “hay 8.000 barreras que superar, 8.000 límites que romper y 8.000 techos de cristal que derribar”.

Con este proyecto busca no solo visibilizar y concienciar sobre el autismo, sino también ayudar a otras personas. “Quiero poner la palabra del autismo en una montaña gigantesca, para que la vea todo el mundo y que no tenga estigmas que yo todavía veo”, dijo.

“Creo que el autismo todavía no se termina de comprender”, dijo, a la vez que avanzó que ha escrito un libro sobre este tema, llamado ‘No somos el problema’, que verá la luz en un futuro. “Espero que mi libro cambie un poco la mirada. Es difícil de comprender el autismo. Quiero que se pongan en mi piel para sentir lo que yo siento”, concluyó.