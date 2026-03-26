Un ingeniero de la UBU investigará en Estados Unidos con una beca Fulbright

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El investigador de la Universidad de Burgos Álvaro Mena Alonso ha obtenido una beca José Castillejo con reconocimiento del Programa Fulbright, una ayuda que le permitirá realizar una estancia de investigación en Estados Unidos y reforzar una línea de trabajo vinculada a la ingeniería civil y al análisis de estructuras de hormigón.

Mena Alonso, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desarrollará esa estancia en la Portland State University, donde trabajará bajo la supervisión del catedrático Thomas Schumacher, especialista en ensayos no destructivos en hormigón y en sistemas de monitorización de estructuras.

La ayuda forma parte del programa de movilidad internacional convocado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este caso, además, incorpora el reconocimiento del Programa Fulbright, una modalidad que añade un grado mayor de exigencia respecto al itinerario ordinario, ya que incluye una segunda evaluación por parte de la Comisión Fulbright y fija requisitos específicos para las estancias en Estados Unidos, entre ellos estándares académicos más altos.

La estancia permitirá al investigador de la UBU colaborar de forma directa con especialistas internacionales en este campo y trabajar en entornos con acceso a infraestructuras críticas y laboratorios avanzados. Al mismo tiempo, la concesión de esta ayuda refuerza la presencia de la Universidad de Burgos en redes académicas internacionales vinculadas al programa Fulbright.

En los últimos tres años, la Universidad de Burgos ha logrado nueve ayudas José Castillejo, aunque la concedida ahora a Álvaro Mena Alonso es la única de ese periodo que incorpora el reconocimiento Fulbright.

La investigación que desarrollará durante su estancia se centra en el ámbito de la ingeniería civil, en concreto en el análisis de ondas de tensión ultrasónicas para evaluar el daño por fatiga en estructuras de hormigón. Este trabajo se enmarca en la actividad del grupo de investigación AUSINCO de la Escuela Politécnica Superior.