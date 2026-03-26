Burgos impulsa su estrategia para captar congresos con presencia en dos foros profesionales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ha intensificado esta semana su promoción dentro del turismo de reuniones con su participación en dos citas profesionales celebradas en Madrid, una estrategia con la que la ciudad trata de reforzar su visibilidad en un mercado cada vez más competitivo y especializado. A través de su Oficina de Congresos, el Ayuntamiento ha tomado parte los días 25 y 26 de marzo en la 9ª Cumbre MICE de Foro MICE España y en el encuentro internacional aMICEing Top Destinations 2026.

La presencia de la ciudad en ambos eventos se enmarca en la estrategia que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos para consolidar su posición en el ámbito de los congresos, los viajes de incentivos y los encuentros profesionales. El objetivo pasa por presentar Burgos como una sede con capacidad para atraer nuevos eventos y fortalecer al mismo tiempo su red de contactos dentro de la industria.

La primera de esas citas fue la 9ª Cumbre MICE de Foro MICE España, considerada como uno de los principales espacios de reunión del sector a escala nacional. En ese foro se dieron cita organizadores de eventos, destinos, instituciones, asociaciones empresariales y centros de formación, en una jornada centrada en los cambios que afronta la industria, desde la evolución del mercado hasta la captación de talento, la innovación tecnológica o el contexto geopolítico. La participación de Burgos permitió abrir contactos y avanzar en posibles alianzas público-privadas ligadas a la captación de congresos y reuniones.

Un día después, la Oficina de Congresos se sumó a aMICEing Top Destinations 2026, un encuentro con perfil internacional concebido como plataforma de promoción para destinos ante prescriptores del turismo de reuniones. En ese marco, Burgos dispuso de un espacio propio desde el que mostró su oferta para acoger congresos y celebró encuentros directos con responsables de agencias y organizadores de eventos corporativos, perfiles que resultan decisivos en la elección de sedes.

Con esta doble presencia en Madrid, la ciudad trata de reforzar su posicionamiento en el mercado MICE, una industria que combina el turismo vinculado a reuniones, incentivos, congresos y ferias y que se ha convertido en uno de los segmentos estratégicos para numerosos destinos urbanos. La apuesta de Burgos busca así consolidar su proyección en un ámbito en el que la capacidad de relación con organizadores y prescriptores resulta clave para atraer actividad económica y visibilidad.