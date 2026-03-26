Las empresas burgalesas miran a Argelia como mercado de expansión para nuevas vías de negocio

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El interés por Argelia como destino de negocio reunió en Burgos a una treintena de empresas en una jornada organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, para analizar las posibilidades de inversión y expansión en el país norteafricano. El encuentro se celebró en la Casa del Empresario y puso el foco en las oportunidades que ofrece un mercado en crecimiento para compañías con capacidad exportadora.

La sesión abordó el atractivo de Argelia desde distintos ángulos, con especial atención a sectores como las infraestructuras, la energía, el agroalimentario, la automoción y la industria. Con una población de 47 millones de habitantes y un marco normativo que, según se expuso en la jornada, favorece la inversión extranjera, el país se presenta como uno de los destinos con mayor potencial dentro del continente africano para empresas interesadas en abrir nuevas vías de negocio.

La apertura corrió a cargo del presidente de FAE, Nacho San Millán, y del consejero económico de la Embajada de Argelia en España, Djamal Habtiche. San Millán defendió el valor de este tipo de encuentros para acompañar a las compañías en sus procesos de salida al exterior y señaló que “este tipo de iniciativas resultan fundamentales para acompañar a las empresas en su salida al exterior, especialmente en mercados emergentes que ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación”.

Durante la jornada intervinieron también Ismael Martín, representante en España del Foro de Negocios Argelino Español, y Rafael González, director ejecutivo de ASICOMEX Global Partners, quienes expusieron las claves para la implantación empresarial en Argelia y las opciones de inversión en sectores considerados estratégicos.

El programa incluyó además una parte centrada en las herramientas de apoyo al comercio internacional y en las líneas de ayuda disponibles para impulsar la internacionalización de las empresas. En ese bloque participaron Eduardo Piedrafita, responsable del mercado argelino en Aresbank, y Javier Moreno Espeja, director de proyectos de Data Consulting.

La jornada se completó con la experiencia práctica de una empresa burgalesa con actividad en Argelia y con la presentación de una próxima misión comercial al país, de la que se avanzaron tanto los objetivos como el calendario previsto. Con esta iniciativa, FAE busca acercar a las compañías burgalesas las claves de un mercado que gana peso en las estrategias de diversificación exterior.