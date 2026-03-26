¿Te sientes solo? Comparte experiencias en los nuevos bancos naranjas de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La soledad es un virus silencioso que se propaga a gran velocidad en una sociedad, paradójicamente, cada vez más interconectada. Charlar con desconocidos y compartir experiencias, cara a cara, se hace incluso raro en los tiempos que corren. Frente a esa corriente, tristemente palpable en las ciudades, el Ayuntamiento de Burgos aspira a cambiar el paradigma actual con una prueba piloto consistente en instalar cinco bancos naranjas de sociabilidad en distintos emplazamientos.

«Queremos una ciudad donde la gente no se sienta sola», aseguraba este jueves la alcaldesa, Cristina Ayala, durante la presentación de uno de estos bancos en el paseo del Empecinado. Bajo esa perspectiva, lo que se persigue es fomentar el «desarrollo intergeneracional» prestando especial atención a la tercera edad y los jóvenes. Dos colectivos que, por diferentes causas, se enfrentan a esta dolorosa realidad fruto del individualismo exacerbado.

De pintar los bancos se ha encargado Ceislabur, empresa de inserción laboral dependiente de la Fundación Lesmes. Aparte del Empecinado, el resto de espacios de sociabilidad de ubican en el parque de la Luz, el paseo de la Audiencia, el parque Félix Rodríguez de la Fuente y la plaza del Doctor López Saiz.

Tomando como referencia la idea de otras ciudades, Ayala se mostró convencida de que «se puede construir amabilidad» con «pequeños detalles» capaces de articular una «ciudad más sociable». Ahora más que nunca al tratarse de «un momento en el que habiendo hiperconexión y muchas posibilidades de acudir a distintas fuentes de información, algunos miembros de la sociedad se sienten solos».

Una vez dado el paso, y a expensas de comprobar si la propuesta goza de buena acogida por parte de la ciudadanía, el Ayuntamiento ve «procedente» poner en marcha «distintas acciones de promoción» para que los burgaleses sepan dónde pueden sentarse a conversar tranquilamente con desconocidos que quizá acaben convirtiéndose en amigos.