Aprender con mucho arte. Descubre el método con la que el San Pedro y San Felices fomenta el trabajo en equipo

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El colegio San Pedro y San Felices ha celebrado una nueva edición de su ya consolidado Proyecto Interniveles, una iniciativa educativa que alcanza su vigésimo séptima edición y que, en esta ocasión, propone al alumnado reflexionar sobre el amor a través de diferentes disciplinas artísticas. Durante dos jornadas, los estudiantes del segundo ciclo de Infantil y de Primaria cambian el formato habitual de clase para trabajar en grupos formados por alumnos de distintas edades. Cada grupo, de alrededor de 30 niños, recorre diferentes aulas del centro para participar en talleres culturales, manualidades, juegos, bailes y otras actividades diseñadas por el profesorado.

Pero, según destaca la directora del centro, Rocío Arauzo, "estos dos días son el colofón de todo el trabajo previo que los alumnos realizan en clase, pues desde enero han investigado y trabajado el tema desde distintas asignaturas, y ahora pueden vivirlo y compartirlo de una manera más práctica y dinámica". Arauzo detalla que el Proyecto Interniveles nació hace casi tres décadas con la intención de ampliar el aprendizaje por proyectos -modelo en el que el centro fue pionero- y fomentar la colaboración entre alumnado y profesorado. "Nuestro colegio siempre ha tenido un carácter muy familiar y nos parece importante que los alumnos se conozcan entre ellos, aunque sean de distintas edades. Esta actividad favorece precisamente ese encuentro y aprendizaje común", señala Arauzo.

En esta edición, el proyecto gira en torno a 'El amor en el arte', concepto que han abordado a través de seis disciplinas creativas: pintura, escultura, cine y fotografía, literatura y teatro, arquitectura, y música y danza. A partir de ellas, el alumnado reflexionaba sobre diferentes formas de amor (a la naturaleza, a la familia, a la amistad, a la pareja o a Dios) mientras descubría también la evolución de cada disciplina artística.

Entre las actividades propuestas, los estudiantes se han acercado a las pinturas rupestres, experimentado con diversas técnicas de escultura, realizado pequeñas construcciones arquitectónicas o representado escenas teatrales de obras como 'Romeo y Julieta'. También trabajaban la evolución de la música y su capacidad para transmitir emociones.

La temática está relacionada con 'En amor ARTE', el lema global del curso de los centros de la Fundación Manjón y Palencia, a la que el San Pedro y San Felices pertenece. "Queremos transmitir a nuestros alumnos que el amor y la amistad también es algo que se aprende y se cultiva cada día, en la convivencia con los demás", explica la directora.

El proyecto implica a toda la comunidad educativa. Alumnos de Secundaria y Bachillerato colaboraron en la preparación de materiales y trabajos relacionados con el arte y la literatura, mientras que las familias participaban aportando, por ejemplo, esculturas realizadas en casa, fotografías familiares o material para las actividades: "Han traído kilos y kilos de tapones de corcho para un taller. Es una actividad que mueve a todo el colegio. Desde el profesorado hasta el personal del centro y las familias colaboran para que estos días sean una experiencia diferente y muy enriquecedora para los alumnos", destaca Arauzo, con evidente y lógico orgullo.

Además, durante el pasado miércoles, el centro recibió también la visita de distintas autoridades, entre ellas la propia alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el director provincial de Educación, José Antonio Antón, así como el gerente de la Fundación Manjón y Palencia, Andrés Picón, y la presidenta del AMPA del centro, Ana Pérez, que pudieron conocer de cerca las actividades realizadas por los estudiantes.