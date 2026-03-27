Diez estudiantes de la UBU se forman en emprendimiento en un centro de referencia de Países Bajos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Diez estudiantes de la Universidad de Burgos han participado en una experiencia de formación en emprendimiento en Países Bajos que les ha permitido trabajar durante una semana en uno de los entornos europeos más vinculados a la innovación, el Center for Entrepreneurship de la Universidad NHL Stenden, antes de cerrar la estancia con su participación en el Festival RUN-EU Entrepreneurship, donde presentaron sus propuestas ante mentores, inversores y representantes regionales.

La iniciativa reunió a alumnado de grado, máster y doctorado de perfiles muy distintos, desde Psicología y Derecho hasta Ingeniería Informática o Ingeniería Mecánica, una diversidad que marcó también el desarrollo del programa, planteado para que los participantes aprendieran a desenvolverse en equipos multidisciplinares e internacionales y comprobaran cómo una idea inicial puede avanzar hasta convertirse en una propuesta concreta con posibilidades reales de desarrollo.

Durante esa semana de formación intensiva, los estudiantes de la UBU trabajaron en un ecosistema orientado a impulsar soluciones innovadoras y proyectos con aplicación práctica, en un formato que les obligó a contrastar ideas, compartir enfoques y aprovechar los recursos técnicos del centro para dar forma a prototipos y presentaciones en un plazo muy reducido.

Daniela Martín Pereda, estudiante emprendedora en 5º del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, asegura que “en esta experiencia europea he comprobado que, aunque puedes desarrollar una idea por tu cuenta, trabajar en un equipo multidisciplinar te permite enriquecer la idea, avanzar más rápido y lograr un mayor impacto. En pocos días, muy intensos, recibimos formación y motivación para aprovechar el equipamiento del centro y preparar una presentación con un prototipo 3D”, por ello no duda en recomendarlo a otros estudiantes. “Formarte en ese ecosistema emprendedor europeo y con todos los estudiantes y mentores tan involucrados ha sido una experiencia única”.

Ese mismo componente práctico es el que subraya también Arturo Quintana Hernando, neurocientífico y estudiante de doctorado, que regresó de la experiencia con una visión más afinada de su propio proyecto y con aprendizajes que, según explica, podrá trasladar también a su investigación. “ha sido un programa de formación práctica muy completo, pierdes el miedo como emprendedor y ganas mucha confianza gracias al ecosistema emprendedor creado con estudiantes de diez regiones europeas". Esta participante en el programa se encuentra en la fase semilla emprendedora en su proyecto personal y ha vuelto "con ideas nuevas para mejorarlo, además de aprendizajes aplicables a mi investigación doctoral. Es muy gratificante transformar una idea básica en un producto mínimo viable (MVP) con opciones reales de negocio” afirmó.

Diez alumnos de grado, máster y doctorado de la UBU participaron en una semana intensiva de innovación en Países Bajos.ECB

La estancia concluyó con la participación de los estudiantes burgaleses en el Festival RUN-EU Entrepreneurship, donde los equipos defendieron sus ideas en un formato tipo “Hackathon Dragons Den”, pensado para poner a prueba la solidez de los proyectos y su capacidad para responder a necesidades concretas con propuestas viables. A lo largo de todo el proceso contaron con el acompañamiento de mentores de las diez regiones que integran RUN-EU y con el respaldo de tres profesores de la Universidad de Burgos, que participaron en el seguimiento de los grupos y en el trabajo desarrollado durante esos días.

Entre ellos se encontraba Mª Verónica Zella, emprendedora, mentora y profesora asociada del Departamento de Economía Aplicada, que pone el foco tanto en el valor del entorno en el que se desarrolló la actividad como en el intercambio generado entre los participantes.

Considera que "ha sido una experiencia de diez, por compartir ideas, encontrar y aprender de otras realidades europeas en un centro tan innovador como el Center for Entrepreneurship (NHL Stenden). El ambiente entre emprendedores, mentores y jurado fue excelente". Relató que "todos trabajamos en proyectos con aplicación práctica y alineados con la economía circular. Han sido días intensos de trabajo práctico y aprender de buenas prácticas, nuevas metodologías para impulsar el emprendimiento en nuestras regiones”.

En la misma línea se expresó Ana Isabel Obregón, emprendedora, mentora CEO Educaingenio tecnología, Robotix CYL y profesora asociada en Didáctica Matemática, que destaca no solo la intensidad del programa, sino también la continuidad que pueden tener algunas de las propuestas planteadas durante la estancia. Explica que ha sido “una experiencia profesionalmente muy enriquecedora. El ecosistema formado por estudiantes, emprendedores, mentores participantes y el asesoramiento de emprendedores locales generó un clima de trabajo muy comprometido y acelerado que permitió presentar soluciones viables en muy poco tiempo". En ese sentido, a su juicio, "la mayor satisfacción es comprobar que estos resultados se pueden implementar de forma real dentro de RUN-EU y que les vamos a dar seguimiento en los próximos meses para que sean una realidad. También han surgido sinergias y colaboraciones académicas y docentes muy valiosas entre mentores”.

La participación de la Universidad de Burgos en esta actividad marca además el arranque de dos programas de emprendimiento promovidos por RUN-EU dentro de su Paquete de Trabajo 4, liderado por la propia UBU, uno dirigido a estudiantes de grado y otro a titulados, ambos con una duración de seis meses. A través de los LEX, los participantes seguirán recibiendo formación en línea y contarán con el apoyo de una red internacional de mentores, en una línea de trabajo que busca reforzar los vínculos entre distintas regiones europeas y dar continuidad a proyectos nacidos en este tipo de encuentros.

Más allá del viaje y de la propia experiencia en Países Bajos, la iniciativa encaja en la estrategia con la que la Universidad de Burgos trata de reforzar el emprendimiento dentro de su comunidad universitaria a través de la OTRI-OTC y del programa UBUemprende y conectar a sus estudiantes con otros ecosistemas de innovación y abrirles vías para desarrollar proyectos con proyección internacional.