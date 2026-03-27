Frío extremo y terreno helado: así se planificó desde Burgos parte del despliegue en Noruega

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El ejercicio Cold Response 26, una de las principales maniobras aliadas en ambiente invernal, tuvo repercusión en Burgos, ya que una parte fundamental del planeamiento de la operación se realizó desde la capital burgalesa a través del Cuartel General de la División San Marcial, del que depende el Mando de Tropas de Montaña, una de las unidades españolas que participó en estas maniobras desarrolladas en Noruega.

El despliegue se desarrolló en el norte del país escandinavo entre el 9 y el 19 de marzo y reunió a unos 25.000 militares de 14 países aliados, dentro de uno de los principales ejercicios de la OTAN en ambiente invernal. La actividad, en cualquier caso, no se limitó a esos diez días de maniobras sobre el terreno, ya que había arrancado el 18 de febrero con una fase previa de preparación e integración y se prolongó después con el repliegue, previsto hasta el 25 de marzo.

En ese marco, el papel de Burgos estuvo en la preparación de la operación. Parte de ese trabajo previo se llevó a cabo desde la ciudad, que fue uno de los puntos desde los que se organizó la participación del Mando de Tropas de Montaña en un ejercicio planteado para operar en condiciones de frío extremo, nieve y terreno helado.

Esa participación exigió un esfuerzo previo de preparación, despliegue y dotación de material específico para que las unidades pudieran desenvolverse en un entorno subártico. Entre los equipos empleados figuraban tiendas de pelotón con capacidad para diez militares, dotadas con estufas multicombustible, además de trineos individuales, sacos de dormir con temperaturas de confort de hasta -18 grados y extremas de -40, patucos y esterillas térmicas de alta resistencia.

A ese equipamiento se sumaron también termos, linternas frontales, botellas de agua, toldos y redes de camuflaje, junto a prendas técnicas de lana, algunas de ellas diseñadas específicamente conforme a los requisitos del propio Mando de Tropas de Montaña. Entre los medios utilizados figuraban además los vehículos ATV, quads de seis ruedas adaptados con sistemas de orugas para facilitar el desplazamiento sobre nieve, y los TOM, los Transporte Oruga Montaña, de dotación exclusiva en esta unidad.

El ejercicio sirvió también para volver a medir la capacidad de trabajo conjunto entre contingentes de distintos países aliados en un escenario especialmente exigente. Al término de las maniobras, unidades participantes de otros países trasladaron su reconocimiento al Mando de Tropas de Montaña por su preparación, su experiencia y su capacidad de adaptación en ambiente extremo.