Hospitalizada una anciana en Burgos por inhalación de humo

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Una mujer de 87 años tuvo que ser atendida este viernes por los servicios sanitarios y posteriormente evacuada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por inhalación de humo en su domicilio, ubicado en el número 83 de la avenida del Cid.

Un aviso a la sala de operaciones del 112 a las 14:16 horas puso en alerta al Cuerpo de Bomberos. Según la información recabada, se podía apreciar una gran columna de humo procedente de un piso. Ya en ese momento, se requería asistencia sanitaria para la anciana.

Mientras los bomberos comprobaban el interior del domicilio y la Policía Local se encargaba del dispositivo de seguridad, la mujer recibía atención médica antes de ser trasladada al HUBU en ambulancia de soporte vital básico.