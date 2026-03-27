La Semana Santa 2026 de Burgos se abre con las procesiones de San Pedro de la Fuente y San Cosme

La procesión de la Virgen de los Dolores salió de la parroquia de San Pedro de la Fuente.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Semana Santa arrancó este viernes con las dos primeras procesiones del programa, la de la Virgen de los Dolores y Rosario Penitencial en el entorno de San Pedro de la Fuente y la del Silencio desde la parroquia de San Cosme y San Damián, dos citas que volvieron a abrir el calendario procesional ligadas al recogimiento de la jornada del Viernes de Dolores.

La primera en ponerse en la calle fue la Procesión y Rosario Penitencial, organizada por la Cofradía de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de los Dolores, que partió de la iglesia parroquial de San Pedro de la Fuente tras la finalización de la misa de las 20.00 horas. La salida de la imagen de la Virgen de los Dolores, portada a hombros por miembros de la cofradía, marcó el comienzo de un desfile que recorrió la zona oeste de la ciudad para regresar al templo, donde la procesión concluyó con el canto de la salve popular.

Más tarde tomó el relevo la Procesión del Silencio, vinculada a la Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas, que tuvo su acto inicial con el juramento del silencio en la parroquia de San Cosme y San Damián. A partir de las 23.00 horas comenzó la salida del Cristo de la Salud, una imagen del siglo XVI de la escuela castellana portada a hombros, en un recorrido que llevó la procesión por la plaza Vega, el puente y el Arco de Santa María hasta la plaza del Rey San Fernando y la calle Santa Águeda, con llegada a la plaza de Santa María, donde se celebró un recuerdo de los difuntos antes del regreso.