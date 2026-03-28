Herida tras chocar su coche de madrugada contra la fuente de la glorieta de los Peregrinos de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 40 años resultó herida a primera hora de este sábado después de que el turismo en el que viajaba colisionara contra una fuente en la glorieta de los Peregrinos, en la capital burgalesa.

El aviso se recibió a las 06.44 horas, momento en el que se solicitó asistencia sanitaria para atender a la afectada, que presentaba dolor en el cuello tras el impacto.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl, que acudieron para atender el accidente y asistir a la mujer herida.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre el estado de la afectada más allá de las molestias cervicales comunicadas en el aviso inicial.