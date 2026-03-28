Procesión infantil del Amor y la Esperanza 2026.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Pedir socorro no es síntoma de debilidad. Es un grito necesario, en el mundo que nos rodea, frente a las injusticias y el malestar propio y ajeno. Desde la fe, aunque a veces cueste, se pueden lograr cambios inimaginables. Así de claro lo dejaba este sábado, desde la iglesia de San Gil, el párroco Enrique Ybáñez antes de que arrancase la procesión infantil del Amor y la Esperanza en dirección a la Catedral de Burgos con la Virgen del Socorro como emblema.

«Amor y esperanza frente a los enfados, las riñas y las guerras», proclamaba el sacerdote tras advertir a los fieles -pequeños y mayores- que «en el mundo nos disparan con muchos humos que requieren socorro». Con el humo como inmejorable metáfora para extender un mensaje de misericordia y optimismo colectivo, Ybañez recordó que «toda vida humana merece ser cuidada». Aquí y allá, atendiendo al dolor de «mucha gente que no tiene trabajo y le cuesta llegar a fin de mes» y de quienes son víctimas de conflictos bélicos en distintos puntos del planeta.

Gritando «no» al unísono en rechazo a los males que nos acechan en la recta final de la eucaristía, los chavales que a punto estaban de procesionar realizaban un ejercicio introspectivo para conectar con «las cosas que necesitamos pedir». «Necesitamos que Jesús y María nos ayuden un montón y tenemos que acostumbrarnos a pedirles socorro», enfatizaba el párroco de San Gil a sabiendas de que la fe y la constancia son capaces de «cambiar el mundo de las guerras y de las perezas por un mundo diferente».

Justo antes de rezar el Ave María y escuchar a los niños de la Schola Cantorum, Ybañez reiteraba la necesidad de «cambiar el olor de las malas cosas del mundo por el del incienso de la fe» en las calles de Burgos para que «las envidias vayan desapareciendo y aparezca en su lugar el buen olor de Jesús y de la Virgen».

Fuera de la iglesia, pasadas ya las 12 del mediodía, familiares y devotos aguardaban expectantes la salida de la comitiva, arropada musical y espiritualmente por el Grupo de Danzas Justo del Río, la Banda Infantil de la Sangre del Cristo de Burgos y la Schola Cantorum. Poco antes, daba la impresión de que el día a punto estaba de arrugarse y de que la lluvia podría emerger en cualquier momento. Pero no. El sol salió de su letargo y las campanas, resonando desde San Gil por todo el casco histórico, anunciaban la salida de una procesión única que enriquece la Semana Santa burgalesa desde el año 2018.

Desfilando por el arco y la calle de San Gil en dirección a las calles de Niño Rasura y La Paloma con destino a la Seo, la procesión cosechó cariños y aplausos por parte de quienes esperaban su paso a lo largo del recorrido. Culminado el viaje de ida, una estación de penitencia con la Catedral de Santa María como testigo antes de regresar a casa. Con la Virgen del Socorro de nuevo a buen recaudo, volvió a quedar de manifiesto que la procesión del Amor y la Esperanza, coorganizada por la parroquia de San Gil y Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores, ya es tradición pese a su relativa juventud.