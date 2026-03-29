Una agresión en la calle Vitoria deja a una joven herida por arma blanca

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una trifulca entre dos mujeres a punto ha estado de terminar en desgracia durante la madrugada de este domingo en Burgos. El suceso tuvo lugar en el número 56 de la calle Vitoria, junto a una conocida discoteca, y se saldó con una joven de 19 años herida tras sufrir un ataque con arma blanca.

La información recibida a las 3:30 horas en la sala de operaciones del 112 se refería a un varón herido que se encontraba semiinconsciente. No obstante, este periódico ha podido confirmar que la víctima es una mujer y que su agresora abandonó el lugar después de cometer la agresión.

Según fuentes municipales consultadas por este diario, la víctima recibió un pinchazo en un glúteo a raíz de la reyerta. Tras tener constancia de lo sucedido, el 112 movilizó de inmediato a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, que envió una UVI móvil ante la aparente gravedad de la agresión.

Afortunadamente, el estado de la joven no revestía gravedad y el personal sanitario procedió a darle puntos de sutura dentro de la ambulancia. Posteriormente, según indica el 112, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).