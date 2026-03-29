El Correo de Burgos

Una agresión en la calle Vitoria deja a una joven herida por arma blanca

La víctima, de 19 años, fue atacada por otra mujer que salió huyendo del lugar

La Policía Nacional se personó en el lugar de la agresión

La Policía Nacional se personó en el lugar de la agresiónSANTI OTERO

Publicado por
Diego Santamaría
Burgos

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Una trifulca entre dos mujeres a punto ha estado de terminar en desgracia durante la madrugada de este domingo en Burgos. El suceso tuvo lugar en el número 56 de la calle Vitoria, junto a una conocida discoteca, y se saldó con una joven de 19 años herida tras sufrir un ataque con arma blanca

La información recibida a las 3:30 horas en la sala de operaciones del 112 se refería a un varón herido que se encontraba semiinconsciente. No obstante, este periódico ha podido confirmar que la víctima es una mujer y que su agresora abandonó el lugar después de cometer la agresión. 

Según fuentes municipales consultadas por este diario, la víctima recibió un pinchazo en un glúteo a raíz de la reyerta. Tras tener constancia de lo sucedido, el 112 movilizó de inmediato a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, que envió una UVI móvil ante la aparente gravedad de la agresión. 

Afortunadamente, el estado de la joven no revestía gravedad y el personal sanitario procedió a darle puntos de sutura dentro de la ambulancia. Posteriormente, según indica el 112, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

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