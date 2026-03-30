Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos se sigue consolidando como un referente cultural "en el norte de España dentro de las diferentes giras nacionales", según Andrea Ballesteros, presidenta de ProBurgos, como así constata el aumento de las propuestas culturales para los meses de abril, mayo y junio que desgranó la edil del PP.

En concreto, serán 22 espectáculos y 29 funciones dentro de una programación en la que se incluyen conciertos, musicales y propuestas escénicas con presencia de artistas nacionales y una actividad continuada a lo largo de todo el trimestre.

Una presentación que llega después de mes de marzo que se va a cerrar que "ha vuelto a reflejar el buen momento en el que se encuentra el Forum Evolución de Burgos", con 21 eventos, cerca de 28.000 asistentes y actividad programada en 26 días de todo el mes, según los datos aportados por Ballesteros. "Una cifra que vuelve a situarse por encima de la registrada en el mismo período del año pasado", destacó.

La programación arranca el 10 de abril con el concierto de OBK, con su gira 'Vértigo Tour', que celebra 35 años de trayectoria. El 12 de abril será el turno de la Film Symphony Orchestra y su homenaje a las bandas sonoras de películas animadas que han marcado a generaciones. El 22 de abril, Pablo López hará parada en Burgos dentro de su nueva gira 'El niño del espacio en concierto'. A finales de mes, doble sesión del musical Tarzán los días 24 y 25 de abril. El mes de abril se cerrará el día 26 con una actuación de la Orquesta Sinfónica de Burgos.

Imagen de una actuación de la Film Symphony Orchestra. ECB

Medina Azahara abrirá el mes de mayo con una actuación el día 1 en la que es su ira de despedida 'Todo tiene su fin'. Un día después, el 2 de mayo, se celebrará la gala 'Una noche con con los 3 tenores', seguido por el proyecto educativo 'Cantania', entre el 4 y el 7 de mayo.

El 10 de mayo será el turno de 'Burgos Encanto', un encuentro de corales juveniles e infantiles. Los amantes de Pink Floyd tienen una cita el día 17 de mayo con 'The Other Side'. El musical será el protagonista entre los días 22 y 31 de mayo con 'Grease'. El 24 de mayo actuará la Orquesta Sinfónica de Burgos y el 29 de mayo será el turno de Rafa Sánchez de La Unión.

En junio, el día 4 llega el espectáculo 'Romeo y Julieta', de la mano del World Ballet Theatre. El 6 de junio, Luli Pampin lleva su propuesta 'El Libro Musical', mientras que el 7 de junio Víctor Manuel llegará con su gira 'Solo a solas conmigo'. El 19 de junio Andy trae su gira 'Solo tour' y un día después, el 20 de junio recala 'Las guerreras K-Pop' y el show de humor Corta el cable rojo. El 21 de junio llega la música de Ara Malikian. La programación de junio se completará con la Gala Down Burgos el día 23 de junio y la actuación de la Orquesta del Conservatorio Superior de Salamanca el 24 de junio.

La oferta se recoge en un folleto del que se han editado 15.000 ejemplares. Una oferta que, recordó Ballesteros, se completa con el ciclo Los Jueves de la Industria, que se desarrolla semanalmente en el espacio Burgos Industria.