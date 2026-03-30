Romo ve en Personal el origen de los «desastres» municipales. «Se necesita una buena dirección»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La situación de la Escuela Municipal de Música, las multas sin cobrar, los riesgos de las contrataciones y cobros en fiestas, las «colas de la vergüenza» frente al padrón, la desviación de actividades de la gerencia de cultura a Proburgos y el cierre de la Oficina de Atención al Contribuyente de Capiscol parten, según el concejal socialista, José María Romo, de un mismo área. La concejalía de Personal. «Vamos sumando desastres en el funcionamiento del Ayuntamiento que giran todos en torno a la concejalía de personal».

Afea el edil socialista que ante todos estos problemas, el equipo de Gobierno «echa la culpa a la falta de personal en aquello que va retrasado o no sale, algo que entra en contradicción con el permanente anuncio de cobertura de plazas y puestos».

Remarca que la estructura de trabajo municipal requiere un desarrollo de herramientas concretas que, explica, repite desde el inicio de la legislatura. En ese desarrollo, Romo plantea un mapa de procesos de la tarea municipal que sirva de base para la organización de los servicios y unidades municipales en torno a este mapa de actividad. Asegura que esto «permitiría calcular la plantilla horizonte necesaria por cada servicio o departamento». También plantea una labor de delegación en mandos intermedios de las tareas. Pero «esta delegación debe ir acompañada por una dirección participativa por objetivos y resultados con lo que debe haber una evaluación del desempeño e incentivación económica en función de estos resultados», remarcó.

Por ello recuerda que la carrera profesional que ve «estimulante y eficaz» no es la solución a todos los problemas. «Supone un estímulo para el trabajador pero es voluntario y los problemas que tiene el Ayuntamiento no son de índole individual, se centran en la coordinación y en la falta de sinergía entre departamentos», concluyó. De ahí que considere que desarrollar la estrategia de carrera profesional sin una planificación previa «no suple la pésima dirección de política de capital humano del Ayuntamiento, no todo es gastar mas sino que hay que gestionar mejor», zanjó.

Dee sta manera, reclamó una dirección clara en la organización de personal. Sostiene que la falta de «una dirección clara» genera «una falta de crédito en la plantilla municipal que no es otra cosa que la incapacidad gestora del equipo de gobierno actual y, sobretodo, de la concejal Barriuso».

Reclama que en este desarrollo de organización laboral se debería plantear como «una cuestión de consenso entre las distintas fuerzas políticas pero en esta etapa de gobierno del PartidoPopular ha prevalecido la chulería de la concejala adornada de un a ignorancia supina».