Operación Especial de Semana Santa: 270.000 desplazamientos en Burgos y la IA para informar del tráfico

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Arranca la Operación Especial de Tráfico «más importante del año». A lo largo de esta Semana Santa, las carreteras de Burgos soportarán alrededor de 270.000 desplazamientos. En base a ello, la Guardia Civil intensificará la vigilancia prestando especial atención a las vías secundarias, dado que «mortandad y la gravedad de los accidentes es bastante elevada».

Para conocer en tiempo real las condiciones del red viaria, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con el teléfono 011. Como novedad, este servicio incorpora inteligencia artificial para ofrecer una «mejor respuesta» a las consultas que realicen los viajeros y reducir los tiempos de espera.

En cuanto a las previsiones de desplazamientos, el jefe de la DGT en Burgos, Raúl Galán, asegura que «este año viene marcado por la incertidumbre» debido a la situación geopolítica actual que tanto afecta al precio de la gasolina. Por lo tanto, resulta imposible predecir «cuál va a ser el comportamiento de los ciudadanos» en cuanto a trayectos y duración de sus vacaciones.

Lo que sí tiene claro Galán, de ahí su llamamiento una vez más a la responsabilidad, es que el «exceso de confianza» suele pasar factura en los desplazamientos de corto recorrido. Así lo muestran las estadísticas que, de igual manera, reflejan un alto porcentaje de siniestralidad directamente relacionada con el consumo de alcohol y drogas o el uso del teléfono móvil al volante.

Por su parte, la Guardia Civil lleva plenamente operativa desde el viernes pese a que la Operación Especial comienza oficialmente este miércoles a partir de las 15 horas. Asimismo, el capitán del Subsector de Tráfico de Burgos, Javier San Miguel, recuerda que la vigilancia se mantendrá hasta el lunes 6 de abril ante el elevado número de desplazamientos previstos al ser festivo en el País Vasco.