Vox pondrá el foco en Aranda y Miranda en las elecciones municipales

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Vox Burgos ya tiene la mirada puesta en las próximas elecciones municipales, para las que aunque queda más de un año, pero el partido ya pone el foco en Miranda y en Aranda y en todo su entorno. Y no se descarta presentar candidatura al Condado de Treviño, tal como adelantó el presidente de Vox Burgos, Iñaki Sicilia, que hizo un balance tras las pasadas elecciones autonómicas.

El presidente de Vox, que hizo una lectura positiva de los resultados electorales, donde, recordó, la formación creció en 4.000 votos en la provincia de Burgos, destacó los crecimientos de apoyos en Miranda, Aranda, Briviesca, Lerma, Medina o Villarcayo. Por ello, de cara a las elecciones municipales de 2027, "donde hemos detectado gran interés en participar o en crear candidaturas de Vox en muchos de los pueblos importantes de la provincia".

Incidió en que se trabajará mucho por crecer en Miranda y su entorno, "pero también es verdad que hay algunos pueblos de ahí también que nos interesa mucho, nos interesa probablemente presentar candidatura en el Condado de Treviño". Un interés que también se pondrá en Medina y en Villarcayo, así como en Aranda, donde "si todo va bien y hay un crecimiento razonable, podríamos ser llave en el futuro". Hay trabajo ya para intentar contar con representación en el entorno de Pinares, así como en Lerma

Este trabajo sería importante, según Sicilia, para crecer en representación en la Diputación de Burgos, ya que "siempre hemos dicho que nosotros queremos tener más presencia" y si "el crecimiento se mantiene" es una posibilidad. Sicilia afirma que aún es pronto para hablar da candidaturas, como en el caso de Burgos ciudad. "Teníamos cuatro, ahora tenemos otra vez otros cuatro concejales muy buenos, Fernando [Martínez-Acitores] lo está haciendo fenomenal, es un gran portavoz, está muy bien acompañado, creo que son de los concejales que más estabilidad ha dado en el Ayuntamiento".

Sobre el equipo del Ayuntamiento de Burgos quiso destacar el trabajo de Marta Alegría, que será procuradora, y de su sustituta, Carolina Mínguez, de quien resaltó su vinculación al partido desde hace ya tiempo y que será "la más joven" de todos los corporativos.

Esos buenos resultados a los que alude Sicilia no sirvieron, sin embargo, para conseguir el tercer procurador por Burgos. "No es una decepción porque tú sabes que sales a competir con más rivales, y las circunstancias muchas veces en los votos pueden ser previsibles o no", asegura, aunque admite que "me da pena porque creo que Javier Martínez aporta mucho valor a este partido".