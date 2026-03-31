Cae en Burgos un ladrón multirreincidente tras robar en 14 coches en un mes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado 23 de marzo a un delincuente multirreincidente que durante el último mes habría cometido un total de catorce robos con fuerza en interior de vehículos. Está investigado además por un delito de estafa, tras utilizar la tarjeta de crédito del propietario de uno de los coches violentados para efectuar repetidas compras en la máquina expendedora de tabacos de un céntrico establecimiento.

La investigación policial ha permitido obtener los indicios objetivos que vinculan al detenido con todas estas infracciones penales, por lo que ha sido puesto a disposición judicial. Al detenido se le atribuyen diversos delitos. Durante la noche del 25 al 26 de febrero, del hurto en el interior de una furgoneta aparcada en una calle del centro de la ciudad, de la apropiación y uso de una tarjeta de crédito de su propietario, y de la consecuente estafa al emplearla en el abono de varias compras de tabaco de un comercio cercano.

Entre los días 1 y 10 de marzo, del robo en ocho vehículos, tanto estacionados en vía pública como en dos garajes situados en céntricas avenidas de Burgos.

Más tarde, entre el 17 y el 18 de marzo, de la sustracción de efectos en seis coches aparcados en un garaje comunitario ubicado en el distrito sur, no lejos del bulevar ferroviario.

Destacar que, al igual que en recientes investigaciones de hechos delictivos similares esclarecidos por la Policía Nacional de Burgos, el “botín” económico obtenido es de escaso valor.

Por el contrario, el perjuicio y los daños causados, así como la sensación de inseguridad en la ciudadanía producida por la reiterada y alta frecuencia delictiva es sin duda mayor.