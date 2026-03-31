La austera solemnidad de Jesús y su eterno compromiso con los más desfavorecidos

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Se daba por sentado que, a diferencia de otras ocasiones, la lluvia no impediría esta vez que la procesión realizase su tradicional recorrido. Con la austera solemnidad que le caracteriza, el Rosario Penitencial Obrero desfiló este martes por el barrio de Vega para visibilizar, desde la fe y el amor al prójimo, su inalterable compromiso con los más desfavorecidos.

Jesús atado a la columna, el paso que mejor refleja el sentir de quienes compadecen el dolor ajeno, partió de la calle de la Concepción expandiendo ese aura de amor universal y sufrimiento sereno perfectamente inmortalizado en su día por el mismísimo Diego de Siloe. Puede que esta talla sea una réplica, pero brilla con la misma luz y los cofrades, en comunión con el resto de asistentes, se sintieron arropados en todo momento por el hijo de Dios durante este sencillo pero imponente Via Crucis.

Palabras de aliento y esperanza, a pesar de todo, para quienes nada tienen; para las víctimas de guerras injustas y todos aquellos que luchan día a día contra a las vicisitudes que tienen por delante. La procesión de la Cofradía de la Santa Columna y el Círculo Católico de Obreros volvió a mostrar su lado más humano, solidario y reivindicativo desde el recogimiento que inspira la Semana Santa. La comitiva, con salida y llegada a la sede del Círculo Católico, transitó por la plaza Luis Martín Santos, el puente Bessón, el paseo de la Audiencia, el puente Santa María, la plaza Vega y la calle de San Cosme mientras el sol caía sin prisa, como si se resistiese a ceder el testigo a la noche.

Ya bajo la luz de la luna, la procesión de las Siete Palabras volvía a congregar a las cofradías y hermandades penitenciales a los pies de la Catedral para recorrer el casco histórico. Guiados por los faroles, los fieles que participan en esta comitiva volvieron a demostrar su fervor incandescente. Con esa misma pasión, precisamente, saldrá este miércoles de la iglesia de San Lesmes, a las 20:45 horas, la Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento para celebrar el Via Crucis Penitencial. La cita contará además con la participación de miembros de todas las hermandades burgalesas, así como de la Santa Vera Cruz de Osorno (Palencia).

Ya por la noche, en torno a las 22 horas, la Virgen del Amor Hermoso abandonará la parroquia de San Lorenzo el Real para adentrarse por San Carlos, Almirante Bonifaz, San Juan, Capitanía, Avellanos y Arco del Pilar antes de volver al punto de partida.