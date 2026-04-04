Susto en Tobera al volcar una autocaravana tras caer por un terraplén

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Susto en Tobera, en el término municipal de Frías, tras un accidente de una autocaravana que circulaba por la carretera BU-504 y que acabó volcada tras caer por un terraplén.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.10 horas en el que se informaba del accidente de una autocaravana cuando circulaba por el kilómetro 6 de la carretera BU-504, en Tobera, término municipal de Frías.

En un primer momento, en el aviso se informaba de que se había producido el vuelco de una autocaravana y que había dos personas heridas, ambas conscientes. Se indicaba que los heridos eran un varón, que estaba fuera del vehículo, y una mujer que no podía salir.

Imagen del lugar del accidente.Fernando y Yoleidy

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Miranda de Ebro y de Burgos -que movilizó a los voluntarios de la Diputación- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. Al final se atendió a una mujer de 45 años que fue dada de alta en el lugar.