Susto en Tobera al volcar una autocaravana tras caer por un terraplén
Los servicios sanitarios atienden a una mujer que fue dada de alta en el lugar
Susto en Tobera, en el término municipal de Frías, tras un accidente de una autocaravana que circulaba por la carretera BU-504 y que acabó volcada tras caer por un terraplén.
El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.10 horas en el que se informaba del accidente de una autocaravana cuando circulaba por el kilómetro 6 de la carretera BU-504, en Tobera, término municipal de Frías.
En un primer momento, en el aviso se informaba de que se había producido el vuelco de una autocaravana y que había dos personas heridas, ambas conscientes. Se indicaba que los heridos eran un varón, que estaba fuera del vehículo, y una mujer que no podía salir.
El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Miranda de Ebro y de Burgos -que movilizó a los voluntarios de la Diputación- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. Al final se atendió a una mujer de 45 años que fue dada de alta en el lugar.