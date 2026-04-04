Así ha sido la emocionante procesión de la Virgen de la Soledad

Instante de la procesión de la Virgen de la Soledad.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del crepúsculo, los burgaleses volvieron a rendirse a una de las procesiones más bellas y emotivas de la Semana Santa. A las 19.30 horas, las puertas de la iglesia de Santa Águeda y Santiago se abrieron para dar paso a la Virgen de la Soledad. A pesar, un año más, de la ausencia de indulto, cientos de fieles y turistas abarrotaron las calles de la capital, demostrando que la fe en la ‘Madre doliente’ trasciende del tradicional acto de perdón.

El inicio del cortejo estuvo marcado por una solemnidad vibrante. Al compás del himno nacional y tras una cerrada ovación, el silencio se apoderó del ambiente y solo los espontáneos gritos de ‘¡Viva la Soledad!’ interrumpían la quietud de una tarde de Sábado Santo donde el luto del manto de la Virgen contrastaba con la alegría de un atardecer primaveral.

La procesión cumplió con uno de sus ritos más queridos, la parada obligada frente al convento de las Hermanas Salesas. Allí, en uno de los momentos más íntimos de la procesión, las monjas cantaron a la Virgen desde la clausura, uniendo sus voces a las oraciones de los devotos que se acercaron a las inmediaciones para ser espectadores de este delicado momento.

El itinerario prosiguió como cada año por enclaves emblemáticos de la capital como Plaza de Castilla y Paseo de la Audiencia hasta llegar al Arco de Santa María. Allí y a pesar de que este año tampoco se produjo la liberación del recluso, la emoción no decayó. Al llegar a la Plaza del Rey San Fernando, con la silueta de la Catedral como testigo y los últimos rayos de sol desapareciendo, la imagen de la Soledad lució en todo su esplendor, recordando por qué es una de las tallas más icónicas de la imaginería burgalesa.

UNA TALLA ÚNICA

La talla, obra de principios del siglo XX de Ildefonso Serra, procesionó por primera vez en 1905. Lo hizo vistiendo sus mejores galas, un conjunto de seda y terciopelo con bordados históricos que datan de su origen. A lo largo de sus más de cien años, la imagen ha superado incendios y restauraciones, la más reciente en 1992, para conservar esa policromía que hoy despierta pasiones.

El cierre de la procesión estuvo marcado por el espíritu de hermandad. Junto a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, desfilaron representantes de diversas hermandades de la ciudad y la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro de Aranda de Duero, todos marcando el paso al ritmo de la Banda de cornetas y tambores de ‘Nuestra Señora de la Soledad’.

Tras recorrer las calles Nuño Rasura y Santa Águeda, la Virgen regresó a su templo entre aplausos. No fue una despedida triste, sino un 'hasta pronto', pues los fieles ya aguardan el momento en que, en apenas unas horas, la Madre se encuentre con su Hijo Resucitado, transformando el dolor del Sábado Santo en la alegría del Domingo de Pascua.

La Virgen de la Alegría y Cristo Resucitado se reencontrarán a las puerta de la Catedral de Burgos en la procesión del Anuncio Pascual que arranca a las 13.15 horas.