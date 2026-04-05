De Burgos a Uganda: Así será la expedición de 13 alumnas de Enfermería al país africano

Lo que comenzó como un sueño personal se ha consolidado, en este 2026, como una de las iniciativas solidarias más sólidas del ámbito universitario burgalés. Elena Sánchez Gutiérrez, profesora de Enfermería Clínica y Paliativos de la Universidad de Burgos (UBU), se prepara para liderar, por cuarto año consecutivo, una expedición humanitaria a Uganda que combina asistencia sanitaria, formación y desarrollo social. Lo hará de la mano de la matrona y también profesora Soledad Higuero.

«Siempre me ha llamado la atención y siempre tuve la ilusión de ir. Quienes me conocen lo saben bien», explica la docente. Así, hace cuatro años, la dirección del Colegio Campolara pidió a Sánchez, organizar un viaje solidario a Uganda con los alumnos del segundo curso de Bachillerato. En aquella primera incursión, 21 personas entre profesores y alumnos sentaron las bases de una labor que no ha dejado de crecer en ilusión y ayuda.

Parte de la expedición del verano pasado con alumnas de la escuela de hostelería.E. R. Alumnas de Enfermería y un colegio gallego La implicación de los alumnas de Enfermería de la UBU ha sido clave en este crecimiento y es que «el segundo año que desarrollamos el proyecto se sumaron tres alumnas, el pasado 2025 fueron seis, y en esta edición de 2026 serán 13 las estudiantes» que viajen hasta el país africano con «una gran ilusión y muchas ganas de aprender».



A ellas se sumarán alumnado del colegio Montespiño de Galicia. En total, más de una veintena de personas se desplazarán de nuevo este verano, del 12 al 29 de julio, al país africano para desarrollar labores en el ámbitos de la docencia y sanitario. «Una de las profesoras del centro gallego se encargará de la parte educativa del proyecto, que desarrollará con parte de los voluntarios en varios colegios de la zona», apunta Elena.

Parte de las voluntarias del pasado año con personal sanitario ugandés.E. R. Formación sanitaria Ella será la responsable de la parte sanitaria del proyecto y junto a sus alumnas de Enfermería desarrollará su labor en un consultorio básico y en el hospital local. «Además, hemos organizado una curso de primeros auxilios e higiene de los alimentos que impartiremos en Pearlcrest Hospitality Training Institute, un centro de formación profesional de hostelería de la zona, dirigido por la Función Kyoga que es la entidad local con la que colaboramos, y donde nos alojamos», señala la responsable del proyecto.



Pero esta experiencia no es solo una vivencia personal para muchas de las voluntarias y es que, este voluntariado en Uganda es un hito académico. «Llevarán infografías sanitarias en inglés para las escuelas y muchas de ellas realizarán su Trabajo de Fin de Grado (TFG) basándose en la realidad clínica observada allí porque es una oportunidad única para observar y desarrollar el trabajo de enfermería en un contexto muy diferente al que se pueden encontrar en su día a día en Burgos», explica la docente.



Además, la docente burgalesa también trabaja en conseguir material formativo para «una escuela de enfermería local». El objetivo es conseguir modelos de anatomía que «permitan mejorar la capacitación de los futuros sanitarios africanos», explica

Voluntarias del pasado año en la visita a una familiaE. R. Dinamización local La logística del proyecto es tan ambiciosa como humana. A través de la Fundación Kumen y de la Asociación Cultural Arlanza, que garantizan la transparencia total de los fondos, se gestiona la compra de alimentos y material de primera necesidad como medicación o productos de higiene personal.



Además, varios negocios y establecimientos de Burgos están realizando una recogida solidaria de material. «Para los más pequeños lo ideal es donar material que ocupe poco en las maletas porque no podemos llevar mucho peso», explica Elena, que pone como ejemplo «combas, balones, cuentos en inglés y pequeño material escolar como lápices o gomas».



La expedición también apuesta por dinamizar la economía local. Para ello, con las donaciones recaudadas a lo largo de estos meses, «compraremos diversos productos en los mercados de la zona para repartirlos en algunos orfanatos con los que hemos colaborado en ediciones anteriores y entre las familias con las que estaremos trabajando en el día a día en el consultorio o en la escuela de hostelería», avanza la responsable. «Esta tarea siempre es muy gratificante porque supone participar de la vida de la comunidad, y conocer sus casas y sus necesidades», asevera.



Instante de la expedición del pasado en el hospital de oncología con el que colaboraron.E. R. Apoyo a la mujer El compromiso de Elena y su equipo no se queda en la asistencia puntual. La iniciativa mantiene un año más el programa de becas para mujeres, que «tiene como objetivo que alcancen la independencia económica y no abandonen sus estudios porque las quieren casar». Como el año pasado «podremos becar a varias mujeres para que se formen en la escuela de hostelería con la que colaboramos».

