De Burgos a Uganda: Así será la expedición de 13 alumnas de Enfermería al país africano
La docente de la Universidad de Burgos, Elena Sánchez, lidera ‘Proyecto Uganda’, una iniciativa solidaria que cumple cuatro años. Junto a la profesora viajarán algunas de sus alumnas de Enfermería y estudiantes de un colegio gallego. Desarrollarán acciones educativas y sanitarias en el país africano
Lo que comenzó como un sueño personal se ha consolidado, en este 2026, como una de las iniciativas solidarias más sólidas del ámbito universitario burgalés. Elena Sánchez Gutiérrez, profesora de Enfermería Clínica y Paliativos de la Universidad de Burgos (UBU), se prepara para liderar, por cuarto año consecutivo, una expedición humanitaria a Uganda que combina asistencia sanitaria, formación y desarrollo social. Lo hará de la mano de la matrona y también profesora Soledad Higuero.
«Siempre me ha llamado la atención y siempre tuve la ilusión de ir. Quienes me conocen lo saben bien», explica la docente. Así, hace cuatro años, la dirección del Colegio Campolara pidió a Sánchez, organizar un viaje solidario a Uganda con los alumnos del segundo curso de Bachillerato. En aquella primera incursión, 21 personas entre profesores y alumnos sentaron las bases de una labor que no ha dejado de crecer en ilusión y ayuda.
Alumnas de Enfermería y un colegio gallego
A ellas se sumarán alumnado del colegio Montespiño de Galicia. En total, más de una veintena de personas se desplazarán de nuevo este verano, del 12 al 29 de julio, al país africano para desarrollar labores en el ámbitos de la docencia y sanitario. «Una de las profesoras del centro gallego se encargará de la parte educativa del proyecto, que desarrollará con parte de los voluntarios en varios colegios de la zona», apunta Elena.
Formación sanitaria
Pero esta experiencia no es solo una vivencia personal para muchas de las voluntarias y es que, este voluntariado en Uganda es un hito académico. «Llevarán infografías sanitarias en inglés para las escuelas y muchas de ellas realizarán su Trabajo de Fin de Grado (TFG) basándose en la realidad clínica observada allí porque es una oportunidad única para observar y desarrollar el trabajo de enfermería en un contexto muy diferente al que se pueden encontrar en su día a día en Burgos», explica la docente.
Además, la docente burgalesa también trabaja en conseguir material formativo para «una escuela de enfermería local». El objetivo es conseguir modelos de anatomía que «permitan mejorar la capacitación de los futuros sanitarios africanos», explica
Dinamización local
Además, varios negocios y establecimientos de Burgos están realizando una recogida solidaria de material. «Para los más pequeños lo ideal es donar material que ocupe poco en las maletas porque no podemos llevar mucho peso», explica Elena, que pone como ejemplo «combas, balones, cuentos en inglés y pequeño material escolar como lápices o gomas».
La expedición también apuesta por dinamizar la economía local. Para ello, con las donaciones recaudadas a lo largo de estos meses, «compraremos diversos productos en los mercados de la zona para repartirlos en algunos orfanatos con los que hemos colaborado en ediciones anteriores y entre las familias con las que estaremos trabajando en el día a día en el consultorio o en la escuela de hostelería», avanza la responsable. «Esta tarea siempre es muy gratificante porque supone participar de la vida de la comunidad, y conocer sus casas y sus necesidades», asevera.
Apoyo a la mujer
Experiencia única
Como cada año, este voluntariado «es una experiencia transformadora, tanto a nivel profesional como personal», asevera la promotora del proyecto al tiempo que asegura que «siempre nos llevamos aprendizajes, emociones y recuerdos, y un profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos acogen con tanta generosidad».