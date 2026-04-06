Primeras retenciones en la AP-1 y en la circunvalación de Burgos por el regreso de Semana Santa

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El regreso de Semana Santa en el Lunes de Pascua, en el que es festivo en comunidades como el País Vasco, Logroño y Navarra, ya está generando las primeras retenciones y tráfico lento en las carreteras de la provincia de Burgos.

Así, un accidente entre varios vehículos en la AP-1, en Briviesca, en sentido Burgos, ya genera retenciones de hasta siete kilómetros entre los kilómetros 27 y 34. En la AP-1, la circulación está también condicionada entre Quintanavides y Valdazo, en sentido Vitoria, entre los kilómetros 24 y 34.

Las retenciones y los problemas de circulación se fueron extendiendo por la AP-1, con retenciones entre los kilómetros 23, en Monasterio de Rodilla, y el 27, en Quintanavides. Conforme avanzaba la mañana, los problemas de circulación en la antigua autopista se registraban entre Monasterio y Castil de Peones.

Y en torno a las 13.00, la DGT iba informando de los primeros problemas de circulación en la N-I. En torno, a las 13.30 horas, ya se empezaban a registrar las primeras retenciones en la bajada del puerto de La Brújula, antes de llegar a la travesía de Monasterio de Rodilla.

Retenciones en la A-1 en Sarracín, sentido MadridDGT

También hay retenciones en la circunvalación BU-30, en el entorno de Villagonzalo Pedernales, así como en la A-62, en dirección Burgos.

También se genera retenciones y tráfico lento en la A-1, en Sarracín, como consecuencia del estrechamiento de un carril en sentido Madrid, por obras en la calzada.