Primeras retenciones en la AP-1 y en la circunvalación de Burgos por el regreso de Semana Santa
Un accidente en la antigua autopista genera colas de hasta siete kilómetros
El regreso de Semana Santa en el Lunes de Pascua, en el que es festivo en comunidades como el País Vasco, Logroño y Navarra, ya está generando las primeras retenciones y tráfico lento en las carreteras de la provincia de Burgos.
Así, un accidente entre varios vehículos en la AP-1, en Briviesca, en sentido Burgos, ya genera retenciones de hasta siete kilómetros entre los kilómetros 27 y 34. En la AP-1, la circulación está también condicionada entre Quintanavides y Valdazo, en sentido Vitoria, entre los kilómetros 24 y 34.
Las retenciones y los problemas de circulación se fueron extendiendo por la AP-1, con retenciones entre los kilómetros 23, en Monasterio de Rodilla, y el 27, en Quintanavides. Conforme avanzaba la mañana, los problemas de circulación en la antigua autopista se registraban entre Monasterio y Castil de Peones.
Y en torno a las 13.00, la DGT iba informando de los primeros problemas de circulación en la N-I. En torno, a las 13.30 horas, ya se empezaban a registrar las primeras retenciones en la bajada del puerto de La Brújula, antes de llegar a la travesía de Monasterio de Rodilla.
También hay retenciones en la circunvalación BU-30, en el entorno de Villagonzalo Pedernales, así como en la A-62, en dirección Burgos.
También se genera retenciones y tráfico lento en la A-1, en Sarracín, como consecuencia del estrechamiento de un carril en sentido Madrid, por obras en la calzada.