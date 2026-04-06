Herido un conductor de un patinete tras chocar con una furgoneta en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de un patinete ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.09 horas en la que se alertaba de un accidente en la calle Vitoria con calle Alcalde Martín Cobos en el que están involucrados una furgoneta y un patinete.

El 1-1-2 traslada el aviso a Policía Local y Policía Nacional, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía recursos para atender a un varón herido de 23 años que se encuentra consciente.