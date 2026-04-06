Herido un conductor de un patinete tras chocar con una furgoneta en Burgos
El accidente se produjo en la unión de la calle Vitoria con la calle Alcalde Martín Cobos
El conductor de un patinete ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.09 horas en la que se alertaba de un accidente en la calle Vitoria con calle Alcalde Martín Cobos en el que están involucrados una furgoneta y un patinete.
El 1-1-2 traslada el aviso a Policía Local y Policía Nacional, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía recursos para atender a un varón herido de 23 años que se encuentra consciente.