Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Foro Solidario acoge el viernes 10 de abril, a partir de las 19.30 horas, un concierto de la banda Silma & Moure. La cita se enmarca en el ciclo Arte con valor, una apuesta de la Fundación Caja de Burgos y la Fundación ”la Caixa” por fusionar cultura y solidaridad y que está formada por actuaciones de grupos y artistas burgaleses que, de manera altruista, colaboran con organizaciones sociales recaudando fondos con que financiar sus actividades y contribuyendo a visibilizar su trabajo.

Coordinado por Jorge Jiménez Quirce, en Arte con valor la música y las artes escénicas se consolidan de nuevo como espacios de encuentro capaces de sensibilizar, acompañar y generar conciencia colectiva en torno a algunos de los retos que atraviesan nuestra sociedad.

Arte con valor reivindica el papel de la cultura en la concienciación social, como una herramienta que contribuye a la mejora de la salud y el bienestar, tanto individual como colectivo, e impulsa el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad.

Silma & Moure comparecerán en el Foro Solidario con un espectáculo donde la música y la palabra se entrelazan para construir un relato compartido, cercano y cargado de matices. En el escenario se reúnen Silma Band y el rapsoda Juan M. Moure, dando forma a un formato escénico que combina canciones a varias voces con la declamación poética.

El repertorio transita por la canción de autor, la música popular y textos literarios contemporáneos, creando una atmósfera intimista que invita a la escucha atenta y a la reflexión.

Más allá del concierto convencional, la propuesta plantea un diálogo entre sonidos y palabras, donde la emoción y el contenido se refuerzan mutuamente. El resultado es una experiencia cultural cuidada y sugerente, que pone en valor la capacidad del arte para generar sentido, memoria y conexión con el público. La recaudación del concierto se destinará a respaldar la labor de Alcer Burgos.

La Asociación Española contra el Cáncer de Burgos será la beneficiaria del espectáculo de Baila por ellas, programado para el domingo 10 de mayo y en el que la danza se convierte en un espacio de encuentro, expresión y participación compartida. A través de un recorrido por distintos estilos –contemporánea, baile urbano, sevillanas, zumba, danza oriental y bailes circulares–, se ofrece una experiencia diversa y accesible, pensada para públicos de todas las edades. Cada disciplina aporta su propio lenguaje corporal y emocional, combinando momentos de exhibición con otros que invitan a implicarse activamente.

El movimiento, la música y el ritmo construyen un ambiente cercano y dinámico, donde la actividad física y la expresión artística se dan la mano. Una apuesta por la danza como forma de comunicación colectiva, capaz de generar bienestar, conexión y una vivencia cultural compartida desde la alegría y la energía del grupo.

Cerrará el ciclo el viernes 15 de mayo el dúo Monismáticos, que ofrecerá un concierto a favor de África Camina Formado por Ismael González y Mónica Lafuente, el proyecto se apoya en la complicidad construida a lo largo del tiempo y en el disfrute compartido de la interpretación.

Su repertorio recorre estilos como el jazz, el blues y la música popular, alternando versiones personales con temas propios que ponen en valor el gusto por el detalle y la expresividad. Monismáticos ofrece así una experiencia musical honesta, en la que la emoción y el feeling se imponen como lenguaje común.

habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Además, se ha habilitado una Fila Cero por el mismo importe como aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al concierto.