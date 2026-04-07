La Universidad Isabel I presenta su modelo educativo en un Open Day online dirigido a futuros estudiantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I celebra este jueves 9 de abril, a las 17:30 horas, una jornada de puertas abiertas en formato online con el objetivo de orientar a quienes se encuentran valorando su futuro académico. Este Open Day ofrece una visión directa y práctica del modelo educativo de la institución, diseñado para adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje.

Durante la sesión, los asistentes podrán conocer en detalle cómo es estudiar en la universidad, desde el acceso al campus virtual hasta los sistemas de evaluación y el acompañamiento al alumnado. La jornada está concebida para ir más allá de la información habitual, mostrando de forma aplicada el funcionamiento real de la experiencia académica.

El programa incluye la presentación de las cinco facultades y de las principales titulaciones, con especial atención a sus salidas profesionales. Asimismo, el equipo de admisiones proporcionará información clave sobre el proceso de matrícula, las becas disponibles y los plazos del curso 2026-2027, cuyo periodo de inscripción permanece abierto desde el mes de febrero para grados y másteres oficiales, incluido el Máster en Formación del Profesorado.

Testimonios de los alumnos

Uno de los ejes destacados de la jornada será la participación de estudiantes que actualmente cursan sus estudios en la Universidad Isabel I. Entre ellos, David Llorente, piragüista olímpico que realiza el Máster en Nutrición y Dietética para la Práctica Deportiva desde Estados Unidos, y Sofía Álvarez, conocida como Sofinutrix en redes sociales, estudiante del Grado en Nutrición Humana y Dietética. Sus experiencias permitirán conocer de primera mano cómo compatibilizar la vida profesional y personal con la formación universitaria online.

Modelo adaptado al entorno digital

Con sede en Burgos y más de quince años de trayectoria, la Universidad Isabel I ha consolidado un modelo pedagógico plenamente adaptado al entorno digital. Su campus virtual, basado en la plataforma Moodle, proporciona acceso permanente a contenidos interactivos, actividades prácticas y recursos multimedia disponibles las 24 horas del día.

La formación se organiza en trimestres y cada asignatura se estructura en seis unidades didácticas, lo que facilita una planificación progresiva del aprendizaje. Además, el alumnado puede elegir entre distintos sistemas de evaluación, adaptando el ritmo de estudio a sus necesidades personales y profesionales. Este modelo se complementa con una atención personalizada por parte del profesorado, caracterizada por tiempos de respuesta ágiles.

Demostración en directo

Durante el encuentro se realizará una demostración en directo del funcionamiento del campus virtual, en la que se explicará la organización de las asignaturas, los materiales y el calendario académico. También se abordarán aspectos clave como la entrega de trabajos, la recepción de feedback y el papel del tutor, figura esencial en el seguimiento individualizado del estudiante.

La conexión con el mercado laboral constituye otro de los pilares de la institución. Muchos de sus programas incluyen prácticas en más de 5.000 empresas y están diseñados para responder a las demandas actuales, incorporando el desarrollo de competencias digitales y profesionales.

Proceso de matrícula

La sesión contará con la participación de Melissa Miguel y José Luis Venegas, miembros del equipo de administración y servicios, quienes explicarán de forma detallada el proceso de matrícula. Los interesados podrán iniciar el trámite a través del formulario disponible en la web oficial (www.ui1.es) o mediante contacto telefónico en el número 947 671 731. Tras este primer paso, un gestor académico se pondrá en contacto para guiar al estudiante, facilitar el acceso al Espacio Personal y asesorar sobre el reconocimiento de créditos por estudios previos o experiencia profesional.

El Open Day concluirá con un turno de preguntas en directo, en el que los participantes podrán resolver sus dudas con el equipo de admisiones. Una iniciativa orientada a ofrecer información completa y facilitar la toma de decisiones sobre una opción formativa flexible, adaptada a las necesidades del estudiante actual.