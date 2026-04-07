Burgos acoge la Gran Final nacional FIRST® LEGO® League España 2026, que reúne a 800 escolares

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acoge la Gran Final FIRST® LEGO® League España 2026 en una jornada de marcado tono lúdico y diversión que organizan la Universidad de Burgos y la Asociación Ingeniera Soy, en colaboración con la Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos y ProBurgos. El encuentro, que tendrá lugar el sábado 11 de abril en Fórum Evolución, reunirá a un total de 88 equipos procedentes de toda España, con 800 escolares (de entre 4 y 16 años), 200 voluntarios y más de 2.000 familiares que presenciarán este gran evento de ciencia, tecnología y diversión.

Jordi Rovira Carballido, delegado del rector para la Divulgación y Cultura Investigadora de la Universidad de Burgos, ha señalado que "la Universidad de Burgos lleva 15 años organizando de manera ininterrumpida el evento FLL Burgos, y además este año el desafío "unearthed" se centra en la paleontología y arqueología, así que qué mejor sitio que Burgos como sede de la gran final nacional".

Desde el Ayuntamiento de Burgos, la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, asegura que el hecho de que “Burgos acoja la Gran Final FIRST LEGO League España 2026 supone situar a nuestra ciudad como un referente nacional en educación, innovación y talento joven, en línea con el modelo de ciudad que queremos seguir impulsando”, y añade que “este evento no solo tiene un importante impacto económico, sino que también refuerza nuestro compromiso con la educación, la ciencia y el desarrollo de vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes, proyectando una imagen de Burgos dinámica y orientada al futuro”. En este sentido, ha señalado que el evento traerá a la ciudad más de 3.000 visitantes, lo que supondrá cerca de 6.000 pernoctaciones.

Por su parte, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos, Raquel Conteras, ha celebrado la elección de Burgos para este evento, ya que “la provincia de Burgos es una referencia internacional en arqueología; están los yacimientos de Atapuerca, pero también contamos con un conjunto impresionante de dólmenes neolíticos, y vestigios romanos como villas calzadas y la ciudad romana de Clunia Sulpicia; y esto sin olvidar nuestro patrimonio medieval, compuesto por necrópolis y eremitorios rupestres, castillos e iglesias románicas, fundamentales para entender la historia de Castilla, e integrados en un escenario natural increíble y abierto a todos los visitantes”.

Luis Domingo González, director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, apunta que “desde la Consejería de Educación situamos el fomento de las vocaciones científicas en el centro de nuestra estrategia de innovación educativa. Apostamos por metodologías activas que impulsan la creatividad, la imaginación y el trabajo en equipo, y que retan al alumnado a investigar y diseñar soluciones para los desafíos actuales. Nuestro compromiso es ofrecer respuestas educativas diversificadas que permitan desarrollar al máximo el potencial del alumnado. Con este objetivo, impulsamos iniciativas STEAM que ayudan a reducir la brecha de género y preparan a nuestros jóvenes para los retos tecnológicos de la sociedad actual. La celebración en Castilla y León de la Gran Final Nacional de la FIRST LEGO LEAGUE es una magnífica oportunidad para seguir fortaleciendo el talento científico-tecnológico en nuestra Comunidad, visibilizar la labor de nuestras universidades y mostrar la excelencia de nuestro sistema educativo ante todo el país.”

Por su parte, Javier Butragueño Tasis, presidente de la Asociación Ingeniera Soy agradece a la Universidad de Burgos “su apoyo desde hace años al programa FIRST® LEGO® League para lograr el impulso de las áreas STEM entre los más jóvenes, así como la educación tecnológica en la sociedad y las administraciones educativas de Castilla y León”. Y destaca que “entre los objetivos del programa y de nuestra asociación está el de dar a conocer disciplinas STEM como escenario de desarrollo educativo en la edad escolar y de posible opción de desarrollo profesional en un futuro próximo para ellos”. En cifras, probablemente se trate del programa educativo en áreas STEM más amplio del mundo: 700 mil niños y niñas participan cada año, en más de 100 países (desde hace 27 años). Y en España hemos alcanzado ya los 14.000 participantes, organizados en cerca de 1.300 equipos de colegios, academias y centros de educación STEM. Dichos equipos trabajan en sus proyectos (varias horas a la semana) durante 3 o 4 meses; con lo que podemos estar hablando de más de un millón de horas STEM desarrolladas, al año, gracias solo a este programa.

FIRST® LEGO® League, de referencia en España, es un programa internacional educativo promovido por LEGO® Education y la Fundación FIRST® en el que se fomentan las vocaciones tecnológicas entre estudiantes de 4 a 16 años mediante experiencias de aprendizaje basadas en robótica y áreas STEM (acrónimo en inglés para identificar Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cada año, se presenta un desafío (inspirado en un problema del mundo real) que esta temporada se llama UNEARTHEDTM y se centra en la temática de la Arqueología. Mediante el pensamiento creativo y la tecnología LEGO® los participantes trabajan durante meses en un Proyecto de Innovación y en el diseño y programación de un robot. Los equipos, en sus centros educativos y/o academias especializadas, y con la ayuda de un entrenador adulto, desarrollan hábitos de aprendizaje, valores y habilidades de trabajo en equipo para desarrollar su proyecto y diseñar, construir y programar un robot capaz de superar el mayor número de misiones.

En esta nueva edición de FIRST® LEGO® League España, se han celebrado 35 eventos regionales clasificatorios en los meses de febrero y marzo. Los equipos seleccionados: 58 Challenge (de 10 a 16 años), 22 Explore (de 6 a 9 años) y 8 Discover (de 4 a 6 años); tienen la oportunidad de participar en la Gran Final de Burgos 2026, un emocionante evento de robótica e innovación que podremos disfrutar el día 11 de abril de 2026, en las instalaciones de Fórum Evolución (P.º Sierra de Atapuerca).

La Gran Final FIRST® LEGO® League España Burgos 2026 es posible gracias a la inestimable colaboración de patrocinadores como Fundación Ibercaja, GMV, el Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Merck, Antolin, Benteler, L´Oréal, Bridgestone, Desmasa, PepsiCo y Florbú.