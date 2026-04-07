Más de 11.500 burgaleses ya pueden usar la receta electrónica de MUFACE

Representantes del Colegio de Farmacéuticos y de MUFACE acompañaron al subdelegado de Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente -en el centro- en la presentación de la receta electrónica.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La receta electrónica de MUFACE ya está disponible en Burgos y beneficiará a más de 11.500 personas en la provincia, entre mutualistas y beneficiarios. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, junto a la directora provincial de MUFACE, María Luisa Gonzalo, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, Rodrigo Moral, presentaron este avance durante un acto celebrado en una farmacia de la ciudad.

En la provincia hay 9.069 mutualistas y 2.440 beneficiarios adscritos a MUFACE. De ellos, 5.954 pertenecen a entidades concertadas, entre titulares y beneficiarios. Cerca de la mitad de los titulares son jubilados o mayores de 65 años, muchos de ellos residentes en zonas rurales que celebrarán especialmente la iniciativa, pues minimizarán traslados.

La implantación del Sistema Integrado de Receta Electrónica Concertada de MUFACE (SIREM) permitirá prescribir y dispensar medicamentos sin necesidad de receta en papel. Entre sus ventajas destacan la mayor comodidad para los pacientes, la ya citada reducción de desplazamientos innecesarios, un mejor control del uso de medicamentos y un sistema más seguro y sostenible.

El nuevo sistema resulta especialmente útil para pacientes crónicos, que podrán renovar su medicación con menos visitas al médico. Además, las personas que viven fuera de la capital y reciben atención mediante el convenio rural podrán obtener prescripciones electrónicas a través de los servicios de telemedicina que ofrecen las entidades concertadas.

La puesta en marcha del sistema era posible gracias a la colaboración entre la Administración General del Estado, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de Médicos, las entidades concertadas ASISA y ADESLAS y la inspección médica de la comunidad. La digitalización sanitaria refuerza la seguridad de los procesos de prescripción y dispensación, así como la protección de los datos de salud.

En Castilla y León, un total de 68.860 mutualistas de opción concertada han recibido ya un correo electrónico o un SMS informándoles de la disponibilidad de la receta electrónica. Desde ahora, para obtener medicación basta con acudir a consulta con la tarjeta sanitaria de la entidad a los facultativos del cuadro médico adscrito al Concierto de Asistencia Sanitaria 2025-2027.

Además, el sistema es interoperable, por lo que los mutualistas podrán retirar su medicación en farmacias de otras comunidades autónomas donde la receta electrónica concertada ya esté implantada. Actualmente, el sistema funciona en 15 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, lo que facilita la atención sanitaria a los mutualistas cuando se desplazan fuera de su territorio habitual.