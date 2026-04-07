Juzgan al exconcejal Vigil por «hacer desaparecer» expedientes a un hostelero

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Julio Rodríguez-Vigil, exconcejal de Licencias del Ayuntamiento de Burgos durante el anterior mandato, se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación por haber favorecido a un hostelero de la plaza Huerto del Rey contra el que se habían iniciado varios expedientes sancionadores. Esa es la pena que solicita la Fiscalía para el exedil de Ciudadanos en su escrito de acusación de cara al juicio que celebrará este miércoles 8 de abril en la Audiencia Provincial.

Además, la Fiscalía solicita una pena de seis meses de multa, a razón de 12 euros diarios, así como la suspensión de empleo o cargo durante un año por un delito de omisión de socorro.

El escrito de acusación pública señala que el 15 de septiembre de 2021 entró en el registro del Ayuntamiento de Burgos una solicitud de certificación de la Sección de Interior de la Delegación de la Junta en Burgos para iniciar un expediente sancionador a un establecimiento de hostelería por un acta de infracción levantada el 27 de junio por la Policía Local. En esa solicitud se pedían una serie de datos como la categoría del establecimiento o el titular de la licencia de apertura.

La Fiscalía recuerda que el visto bueno de esa certificación le correspondía a Rodríguez-Vigil, entonces concejal delegado de Licencias en el gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos del anterior mandato. La certificación se le dejó para firmar después de que se cumplimentara por el personal de la sección de Servicios de Licencias, quien, según el escrito de la Fiscalía, «no la firmó, haciéndola desaparecer».

Ante la falta de contestación por parte del Ayuntamiento, el 28 de septiembre entra en el registro municipal otro escrito de la sección de Interior de la Delegación de la Junta en el que se hacía constar que se había recibido un oficio del Consistorio burgalés con fecha 21 de septiembre acompañado de seis certificados de titularidad y se indicaba en ese escrito que en la relación incluida en el oficio figuraban siete establecimientos, y faltaba la del local de Huerta del Rey al que la Policía Local había abierto un acta el 27 de junio. Y por ello, se insistía en la petición de la emisión de esa certificación, que se había puesto a la firma del acusado el 28 de septiembre. Y este «nuevamente no la firmó, haciéndola desaparecer».

El 7 de octubre tiene entrada en el registro del Ayuntamiento una solicitud de datos de licencia de este establecimiento procedente de la jefa del Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos de la Agencia de Protección Civil. Se instaba al Ayuntamiento a que facilitara datos de titularidad, categoría y aforo de este establecimiento a raíz de una denuncia de la Policía Local del 19 de enero de 2020. El 11 de octubre de 2021 se dejó a la firma de Rodríguez-Vigil esa solicitud cumplimentada, así como la anterior que, en dos ocasiones anteriores, el ahora acusado no había firmado. El exedil de Licencias tuvo a su disposición esos documentos para su firma hasta el 13 de octubre, fecha en la que «no solo no firmó los referidos documentos sino que los hizo desaparecer». Tuvo que ser el concejal de Modernización Administrativa el que las firmara el 25 de octubre, cuatro días después de que se forzara la dimisión de Rodríguez-Vigil del equipo de Gobierno.

La Fiscalía señala que el 18 de mayo de 2021 agentes de la Policía Local elaboraron un parte de intervención en este local por colocar más veladores de los autorizados. Cuando entró este acta de infracción en el servicio de Licencias se elaboró un expediente sancionador para que lo firmara el exconcejal y tampoco lo hizo y «lo hizo desaparecer».