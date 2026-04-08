Burgos quiere que los balcones de la ciudad se llenen de flores. ¿Dónde conseguir las semillas?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Llenar de flores las ventanas y balcones de la ciudad de Burgos. Es el objetivo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital burgalesa con el programa 'Una primavera de flores'. Se trata de una iniciativa de educación ambiental que persigue «sensibilizar y concienciar en la protección del suelo y la vida que genera», explicó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

Se trata de una acción de educación ambiental que busca mostrar las ventajas de la economía circular y ser una herramienta para potenciar el ciclo de vida de la naturaleza. Se muestran el valor del reciclaje de materia orgánica, la que se deposita en el contenedor marrón, pasando por el papel del suelo. En él se incluyen los descomponedores que transforman la materia en nutrientes ideales para el crecimiento de especies vegetales.

¿Cómo llegan las semillas de esas plantas a un suelo rico en nutrientes? Gracias a los polinizadores. El objetivo de esta campaña es apoyar en la batalla de recuperar la biodiversidad de los polinizadores. ¿Cómo? Llenando los balcones de la ciudad de flores.

Un kit polinizador

Para ello, la concejalía entregará a los ciudadanos un Kit de turba y un sobre de semillas para descubrir el potencial del suelo. «Estaremos repartiendo turba en un bric que cortaremos largo para que crezcan las raíces, daremos semillas para que la ciudadnanía pueda tener sus flores en la ventana para fomentar los polinizadores», explica la técnico responsable del proyecto, Ester Mitjavila.

Imagen de la campaña 'Por una Primaverda de flores'.

De esta manera, se utiliza turba y semillas de hasta 17 especies diferentes (Iberis umbellata, Centaurea cyanus , Calendula officinalis, Cosmos sulphureus, Dianthus barbatus, Delphinium consolida Mixed, Linum perenne, Zinnia elegans, Coreopsis lanceolata, Papaver rhoeas Mixed, Gaillardia pulchella, Chrysanthemum coronarium, Chrysanthemum carinatum, Coreopsis tinctoria, Ammi majus, Silene pendula, Festuca ovina Aberfleeze ) para fomentar que abejas, abejorros, avispas, escarabajos, moscas y mariposas ccojan el polen que nuestras flores en la ventana produzcan para que lo suelten en las zonas naturales de la ciudad y generar más vegetación en la zona.

¿Dónde y cuándo se entregarán las semillas?



Las entregas del kit para ayudar a los polinizadores a conquistar los terrenos de Burgos con nuevas plantas se realizarán del 13 al 22 de abril en diferentes zonas de la ciudad. Junto con el kit de apoyo a la ponilización se realizará una actividad de sensibilización sobre la protección del suelo, la importancia de los polinizadores y el riesgo que afrontan con especies invasoras como la avispa asiática. Además se entregarán dípticos y un marcapáginas de la campaña.

Si vives cerca de la Plaza de San Agustín las entregas se llevarán a cabo de 13 a 11 horas, en la zona de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas se realizarán las entregas el martes 14 de abril de 17.30 a 20 horas en la entrada de la Biblioteca Miguel de Cervantes. En Gamonal se realizarán dos entregas. En la confluencia entre las calles Santiago y Grandmontagne se instalarán los técnicos el miércoles 15 de 11 a 14 horas y el viernes 17 de abril de 17.30 a 20 horas. En la Barriada Illera la entrega se llevará a cabo en la confluencia de las calles Condesa Mencía y Duque de Frías de 11 a 14 horas. Para la zona de Vadillos y zona céntrica se ha programado la instalación del stand de entrega de los kits e información el martes 21 de abril de 17.30 a 20 horas en la confluencia entre la Avenida del Cid y Valentín Jalón. Para el reparto en el centro histórico el equipo de técnicos municipales de Medio Ambiente se instalarán el 22 de abril de 11 a 14 horas en el Paseo del Espolón.