FAE Burgos elige a CSA FAE de Oro 2026

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La Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos aprobó hoy reconocer a dos referentes del tejido empresarial provincial al conceder el FAE de Oro 2026 a la firma Centro Regional de Servicios Avanzados, SA (CSA), en la figura de su presidente, José Luis Hernández; y el Premio al Mejor Directivo del Año al director general de Ferroli España, Víctor Gómez.

La decisión, adoptada por unanimidad, distingue en el caso de CSA una trayectoria “sólida” y su contribución al desarrollo económico de la provincia. El galardón pretende reconocer el papel de su presidente, José Luis Hernández, al frente de la compañía, según indicaron fuentes de la patronal burgalesa.

En paralelo, FAE quiso poner el foco en el liderazgo empresarial al premiar a Víctor Gómez, de quien destacó su papel en la consolidación e impulso innovador de la compañía que dirige, así como su capacidad para afrontar los desafíos del actual contexto económico. El reconocimiento subraya, además, su compromiso con la excelencia en la gestión.

Víctor Gómez, premio al mejor directivo.ECB

Ambas distinciones se entregarán el próximo jueves, 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el Fórum Evolución, en Burgos, y que reunirá a representantes del ámbito económico e institucional para rendir homenaje a los premiados.

El FAE de Oro, creado en 1995, es el máximo galardón que concede la Confederación y reconoce cada año la trayectoria de empresarios vinculados a Burgos, valorando especialmente su aportación al crecimiento económico, la generación de empleo y la proyección de valores empresariales y sociales.

El primer premio recayó en Avelino y José Antolín, fundadores del Grupo Antolín, inaugurando una nómina de galardonados que refleja la evolución del tejido productivo burgalés en las últimas tres décadas. Entre ellos figuran nombres destacados de distintos sectores, desde la automoción y la industria hasta la alimentación, la construcción o los servicios.

En las últimas ediciones, el reconocimiento ha recaído en perfiles como Verónica Pascual (2021), Ignacio San Millán (2022), Raúl Melgosa y Juan Emilio Andino (2023), Luis Leal (2024) o la familia De Santiago (2025), consolidando el premio como uno de los principales referentes del ámbito empresarial en la provincia.

La elección de los galardonados corresponde a la Junta Directiva de FAE, a propuesta de su presidencia, del Comité Ejecutivo o de las asociaciones integradas en la organización. Con esta nueva edición, la Confederación refuerza su objetivo de visibilizar el papel de las empresas como motor económico y social.