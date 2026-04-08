La Policía investiga varios robos de catalizadores en garajes de Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional investiga varios robos de catalizadores de vehículos aparcados en garajes comunitarios de la ciudad. Una investigación que no se circunscribe a una sola zona de la capital, ya que las denuncias por asaltos que han llegado a la comisaría en los últimos 15 días se dispersan por diferentes calles de la ciudad y del barrio de Villatoro.

Según ha podido saber este periódico, al menos hay denuncias de robos en calles como Sementera y Abajo, en el barrio de Cortes, así como en garajes de las calles Sasamón, en el barrio de Capiscol, Malatos, en el barrio de Fuentecillas, y en la Travesía de las Escuelas, en Gamonal. Es decir, asaltos registrados en distintas zonas de la ciudad muy separadas entre sí sobre los que será la investigación de la Policía la que determine si estos robos están relacionados entre sí. Si se trata de alguna banda itinerante que llega comete los asaltos y se va o de ladrones locales.

Los días se Semana Santa también han sido muy propicios para los ladrones. De hecho en zonas de la ciudad como el barrio de Fuentecillas han circulado por redes sociales avisos de robos en la zona. Mensajes en los que se alertaba de robos en garajes de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente en los días de Semana Santa.

Por ello, se aconsejaba cerrar bien las puertas de acceso a los garajes comunitarios para dificultar la entrada, ya que una vez en el interior el robo de un catalizador se realiza en pocos minutos. Se trata de una pieza que va unida al tubo de escape que sirve para reducir el impacto ambiental de las emisiones contaminantes, por lo que no es necesario acceder al interior del vehículo, sino que se llega por la parte de abajo. Para su sustracción solo hace falta contar con una herramienta que se puede adquirir en cualquier ferretería y por eso los ladrones eligen garajes comunitarios, para llegar a varios vehículos en poco tiempo y evitar ser vistos. Son piezas que están elaboradas con platino, radio y paladio, tres metales que tienen buena salida en el mercado ilegal.

La Policía detuvo en 2023 a una banda especializada asentada en Madrid que robaba catalizadores por diferentes ciudades de España, entre ellas Burgos. Los investigadores les atribuyeron hasta 23 robos de esta pieza en garajes de Burgos. Después las vendían a dos empresas de Málaga y Madrid que las exportaban a Estados Unidos.