El Mercadillo Solidario de Jesús-María volverá a Burgos para apoyar a niñas vulnerables de Tánger

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El colegio Jesús-María de Burgos celebrará una nueva edición de su Mercadillo Solidario con actividades para entretener a los asistentes, actuaciones y sorteos con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niñas en situación de vulnerabilidad en Tánger, en una jornada que volverá a movilizar a la comunidad educativa y a reunir a colaboradores y visitantes en torno a una de las iniciativas con mayor recorrido dentro de su calendario solidario.

Entre esas actividades figuran la participación del alumnado como “Artistas solidarios”, un concierto solidario a cargo de la Coral Canticorum y alumnos de Educación Primaria, que se celebrará a las 18.30 horas en la capilla del centro, y un sorteo con regalos aportados por más de 35 empresas, comercios y entidades colaboradoras, una implicación que refuerza el carácter colectivo de una convocatoria que cada año vuelve a apoyarse tanto en la comunidad escolar como en el entorno social y empresarial de Burgos.

La cita alcanzará este año su decimoctava edición y se desarrollará el domingo 19 de abril en las instalaciones del centro, con entrada por la calle Ramón y Cajal, en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de modo que el público podrá recorrer el mercadillo a lo largo de toda la jornada y participar también en las distintas propuestas previstas dentro del programa.

La iniciativa forma parte de la campaña solidaria anual del colegio a favor del proyecto Dar Tika -Casa de la Confianza-, vinculado a la Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo, una organización sin ánimo de lucro que promueve desde 2008 el derecho universal a una educación y a un desarrollo integral capaces de transformar de forma positiva la vida de las personas. La recaudación obtenida en esta nueva edición del mercadillo se destinará a ese recurso de la ciudad de Tánger, gestionado por las Religiosas de Jesús-María y orientado a la protección y atención de niñas menores de edad.

Dar Tika es uno de los dos centros cuyo objetivo general pasa por la promoción de la mujer y de la infancia a través de la educación, y ofrece acogida inmediata, atención, formación e inserción a niñas que viven en la calle o atraviesan situaciones de explotación, abuso o abandono, con la finalidad de dignificar su vida y de hacer efectivos derechos fundamentales como la identidad, la protección, la salud o la educación.

La casa tiene capacidad para acoger de manera temporal a un máximo de nueve niñas de entre 6 y 14 años, permaneciendo en ella hasta que la situación familiar permite el regreso a su entorno o hasta que el tiempo transcurrido y su edad aconsejan otro régimen de acogida, aunque en todos los casos se procura mantener el vínculo con sus familiares. Las menores llegan derivadas por las autoridades locales competentes, entre ellas el Procurador del Rey, jueces de Menores o el tribunal de familia, y también pueden ser remitidas a través de ACNUR cuando se trata de menores refugiadas.

Con esta nueva edición del Mercadillo Solidario, el colegio Jesús-María de Burgos volverá a convertir una cita ya asentada en su trayectoria en una herramienta concreta de apoyo a la infancia, al tiempo que refuerza una dimensión educativa de la solidaridad que trasciende el propio evento y conecta la participación de alumnos, familias y colaboradores con una realidad especialmente vulnerable fuera de su entorno inmediato.