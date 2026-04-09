La FP se muestra en Burgos. 200 títulos en 34 centros que se concentran en el Diego Marín Aguilera

El stand de la Escuela de Hostelería La Flora fue uno de los más visitados.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Alta inserción laboral. Formación pegada a la necesidad de las empresas. Variedad de oficios y profesiones. Y una alta demanda. Hace muchos años que la FP dejó de ser el camino fácil para los alumnos que estudiaban poco. Durante estos días un total de 25 centros educativos muestran entre hoy y mañana los 200 ciclos formativos que ofrece la Formación Profesional en la provincia de Burgos de 26 familias diferentes. Desde sonido e imagen a gestión agrícola y obra civil. Desde las ramas sanitarias a la panadería o cocina. La FP ya no es lo que se pensaba que era décadas atrás.

«La imagen de la FP ha cambiado, es mucho más atractiva. Ya no es una opción de segunda ni mucho menos, es un itinerario de éxito para abrir oportunidades a los jóvenes de Castilla y León», explicó el director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Agustín Francisco Sigüenza. Participó junto al Delegado de la Junta de Castilla y León, Roberto Sáenz, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en la inauguración de la 6ª Muestra de FP de Burgos que se celebró este año en el polideportivo del Diego Marín Aguilera.